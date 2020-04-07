 

Смартфон Honor 30S всего за 1 секунду продаж принёс суббренду Huawei более $14 млн

07.04.2020, 22:53, Разное

Сегодня, 7 апреля, стартовали продажи инновационного смартфона Honor 30S, выпущенного суббрендом китайского технологического гиганта Huawei. Как стало известно, гаджет сразу установил несколько рекордов и одним из них стала сумма, собранная всего за 1 секунду продаж – более 14 миллионов долларов.
По словам Чжао Мина, занимающего пост президента суббренда Huawei, новинка пользуется невероятной популярностью, поэтому смогла установить рекорды и собрать за очень ограниченное время просто невероятную сумму. При этом рекомендованный производителем ценник за версию Honor 30S с оперативной и встроенной памятью соответственно 8 и 128 Гб составляет 340 долларов. В вариации с ОЗУ и ПЗУ 8/256 Гб стоимость выше всего на 40 долларов.

Производительность побившей рекорды продаж новинке от Honor обеспечивает Kirin 820. Устройство оснащено 6,5-дюймовым дисплеем, ёмкой аккумуляторной батареей на 4000 мАч, быстрой 40-ваттной зарядкой и основной камерой с главным датчиком на 64 Мп.



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