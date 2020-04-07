 

В Мосгордуме объяснили причину введения Бабкиной в искусственную кому

07.04.2020, 22:48, Новости дня

Певица Надежда Бабкина получает всю необходимую медицинскую помощь, сообщил актер, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«В кому приводят для того, чтобы перевести на искусственное дополнительное медицинское обслуживание, чтобы не было сбоев никаких. Это все технические вещи, так что все в порядке», – приводит слова Герасимова РИА «Новости».

Накануне СМИ сообщили, что Бабкину госпитализировали с коронавирусной пневмонией. Позднее появились сведения о введении певицы в искусственную кому. Во вторник о состоянии Бабкиной рассказали Клара Новикова и пресс-секретарь певицы Александр Велор.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Гончарук прогнозирует рост ВВП на 4% в 2020 году

19.02 / Атака оккупантов на Донбассе. Тело погибшего бойца завтра вернут на подконтрольную Украине территорию

07.02 / СТРАНА – украинский депутат с кошельком за $1250 пожаловался на высокие цены в столовой Верховной рады

20.02 / Гончарук о прибывших из Уханя украинцах: Никаких симптомов острых респираторных инфекций у них нет

26.03 / Мнения: В Великий пост бесы злее

18.02 / Календарь: 18 февраля – День безжалостного Феррари

04.04 / У Валерия Карпина родилась пятая дочь

18.02 / Maruv вызвали в полицию, чтобы вернуть украденные грабителем вещи

05.02 / Госпогранслужба: В 2019 году украинцы стали реже ездить в Россию и чаще – в Польшу

02.04 / В Краснодаре нарушителей карантина будут штрафовать без предупреждения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска