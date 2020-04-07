Мнение: Догнать и перегнать!

07.04.2020, 22:35, Разное

Как ни цинично это звучит – но у России, в частности, появляется шанс броситься развивать свою экономику стахановскими темпами, пока так называемые “развитые страны” еще год, а то и два, будут сидеть на карантинах и закрывать целые отрасли своей экономики, сдерживая вирус-убийцу. Лозунг “Догнать и перегнать”, возможно, наполнится новым смыслом в в 20-х годах 21 века!

Теория БЦЖ находит все новые подтверждения:

“Эпидемиологи из Техасского университета (США) пришли к выводу, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза уровень заболеваемости COVID-19 в десять раз ниже по сравнению с государствами, где такие программы не проводятся.

Ученые сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и наличие программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах. Оказалось, что за две недели заболеваемость COVID-19 составила 38 на 1 млн в странах, где ставят прививки от туберкулеза, а в странах с отсутствием вакцинации этот показатель составил 358 на 1 млн. При этом уровень смертности составил 4,28 на 1 млн в странах, где прививают от туберкулеза, и 40 на 1 млн в странах без таких программ”.

То есть все-таки БЦЖ, как ни крути. Хотя механизм совершенно непонятен: как все-таки вакцина от БАКТЕРИИ может защищать от действия ВИРУСА?! Там ведь разница в размерах – в тысячи раз. Все равно как силок на зайцев, поставленный у дома, избавлял бы заодно от комаров. Дичь! Но факт.

Хотя, если вдуматься, ничего совсем уж невероятного в этом нет. В конце концов, в обоих случаях у организма как целого появляются какие-то новые средства и способы защищать клетки легких от гибели. Достаточно, видимо, помешать коронавирусу хоть в чем-то – и вот он уже гораздо хуже “цепляется” и гораздо слабее убивает.

При этом, конечно, считать гипотезу БЦЖ полностью подтвержденной все равно нельзя – уж очень ненадежны сырые данные, получаемые через тесты; тесты все разные, кто и как их проводит в 178 странах – бог весть, стандарты и уровень профессионализма – везде ОЧЕНЬ разный. Но можно сказать одно: шансы на признание истинности гипотезы “людям из экс-СССР ковид не (так) страшен” – растут.

Если это окажется так – это будет переворот во всем подходе государства к эпидемии, надо будет полностью менять метод реагирования, отменять карантины и самоизоляции. Готов ли кто-то на такие резкие повороты?

UPD. И вот по вопросу – когда все ж в России началась эпидемия “короны”. Из комментов к этому посту:

“Жена в начале февраля загрипповала. 2 недели не могла сбить температуру (сбивала неправильно – ибуклином, который при короне убивает иммунитет). Но корона тогда считалась фейком, хотя врачи, к которым она пришла, когда начала задыхаться, были уже явно предупреждены – флюэрография мгновенно, капельница, мест в стационаре нет, на выходных(23 фев) коли антибиотики, начнешь задыхаться – вызывай сразу скорую, после праздников сразу положим. Но обошлись неделей антибиотиков, благо я люблю делать уколы женщинам. Сейчас жена смотрит в Ютубе рассказы тех, кто перенес корорну и офигевает – все один в один. Эрго – у нас с ней не просто БЦЖ, а с апгрейдом в областной СОВЕТСКОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ клинике, она – астматичка с рождения, перенесла легко, никого не заразила за 1,5 мес. Я вообще ни разу не чихнул, целуясь с ней и никого не заразил за 1,5 мес. Я бы мог сказать – поймай меня, если сможешь, но так хочу на карантин, как все нормальные граждане, что готов сдаться для опытов во имя победы над этой одной из 20 разновидностей короновируса”.

Оба – с советской прививкой БЦЖ!