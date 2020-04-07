«Об учителе»: педагогическая поэма на американский лад

07.04.2020, 22:31, Новости дня

Каково работать учителем в не самой благополучной школе в городском районе, населенном в основном представителями национальных меньшинств?

Ханан Харкол (Hanan Harchol) перенес на экран свои три первых года преподавания киноискусства в одной из государственных школ большого американского города. Игровой фильм «Об учителе» (About a Teacher), в котором он выступил автором сценария, режиссером и продюсером, стал в эти дни доступен пользователям стримингового сервиса VOD (видео по заказу).

Ханан Харкол – кинематографист, преподаватель школы, художник, аниматор, классический гитарист. Живет в Нью-Йорке. Родился в Израиле, в киббуце Киннерет, родители перевезли его в США в 2-летнем возрасте.

По мнению критиков, «Об учителе» – один из немногих фильмов, показывающих реальную жизнь городской школы в современной Америке.

Кадр из фильма «Об учителе»

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовал по телефону с Хананом Харколом.

Олег Сулькин: Ханан, продолжаете ли вы учебный процесс в условиях пандемии коронавируса?

Ханан Харкол: Конечно. Занятия проходят по видеоконференции Google Meet. Я каждый день со своим классом общаюсь. У меня в классе почти стопроцентная посещаемость, все мои ученики снимают свои фильмы на самую важную сегодня тему – жизнь в условиях пандемии. Ребята просто молодцы!

О.С.: Как называется школа, где вы преподаете?

Х.Х.: Мои адвокаты, ознакомившись со сценарием фильма, посоветовали не упоминать название и адрес школы. Все герои композитные, имеют черты разных людей и носят вымышленные имена. Одно исключение. В конце фильма ребята делятся идеями будущих документальных фильмов, которые им предстоит снять. Я получил согласие каждого из них на то, чтобы воспроизвести этот питчинг в фильме.

О.С.: Когда вы решили трансформировать ваш собственный опыт учителя средней школы в игровой кинофильм?

Х.Х.: Я начал писать сценарий в 2015 году. На тот момент мой опыт преподавания в школе насчитывал пять с половиной лет. Мне было важно рассказать всю правду о школьном преподавании. Вообще, эта тема многих волнует. Я поставил трейлер фильма на Фейсбук, в закрытую группу школьных учителей, и за два дня получил более пяти тысяч откликов. Для меня были важно избежать стереотипного показа учителя. У нас в кино учителя показывают либо как пассивного и безвольного никчемушника, который проигрывает подростковой вольнице и смиряется с поражением, либо как героя-волшебника, который самым непостижимым образом подчиняет подростковую стихию и легко управляет классом. Оба эти стереотипа не отражают реальности.

О.С.: А что отражает?

Х.Х.: Я начал преподавать и примерно через год от отчаяния стал подумывать об уходе из педагогической профессии. Но все-таки этого не сделал. И очень рад, что не сделал. Иначе бы не случилось одиннадцати лет моей учительской карьеры и мои ученики не получили бы в общей сложности 200 тысяч долларов в качестве призов и премий за снятые ими фильмы. Мне кажется, большинство проблем возникают из-за того, что учителя не подготовлены к практической работе. По официальным данным, 41 проц. всех учителей Нью-Йорка, поступивших на работу в 2012-2013 учебном году, покидают систему государственных школ через пять и менее лет. Я никого, по сути, не обвиняю в фильме. Показываю проблемы, с которыми каждодневно сталкивается учитель. Я думаю, что большинство учителей – герои, просто некоторые преуспевают больше, чем другие.

Кадр из фильма «Об учителе»

О.С.: Вы говорите, что учителя не готовы к встрече с реальностью. Почему?

Х.Х.: В высшей школе их не учат, как реагировать на вызовы. Ведь что главное? Во-первых, нужно структурировать класс. Обычно учителя много говорят. Нужно свести это обращение к классу к пяти минутам, после чего передать инициативу учащимся. Ребята должны что-то делать. В процессе этой деятельности они учатся, впитывают знания и опыт. Они должны быть увлечены делом. И речь идет не только о моем классе, где я учу снимать кино, но и о других дисциплинах, к примеру, математике. Ребята занимаются и в небольших группах, и в индивидуальном порядке. Учитель общается с группами, дает советы, объясняет. Ребята ощущают свою групповую и личную ответственность. При старой методике класс слушает то, что говорит им учитель, причем, половина понимает, о чем он говорит, а другая половина – вряд ли, поэтому скучает. Во-вторых, главный человек в классе – не учитель, а ученик. Поэтому название моего фильма «Об учителе» пронизано некоторой иронией.

О.С.: Как-то трудно смириться с тезисом, что учитель менее важен, чем ученик.

Х.Х.: Учитель призван открыть душу ученика. Каждый человек хочет преуспеть, добиться успеха. Нужно только нащупать эту жилку в ученике, раскрыть его индивидуальный механизм мотивации. Если тебе это удалось, и ученик почувствовал вкус победы, дальше предела совершенству нет.

О.С.: Вы показываете не самую благополучную городскую школу, где высок процент национальных меньшинств, где часты случаи семейного насилия, где отцы нередко сидят в тюрьме, а дети связаны с уличными бандами. В пригородах, где преимущественно живет средний класс, контингент учащихся, наверное, другой?

Х.Х.: В городских школах, несомненно, есть серьезные социальные проблемы. Но они есть и в частных школах, и в пригородах. Я много лет преподавал в частной школе и знаю, о чем говорю. В частных школах даже в самых обеспеченных пригородах серьезна проблема наркотиков и алкоголя. Различие в том, что в городских школах у многих учителей невелик опыт преподавания из-за высокой текучести кадров. Разочарованные учителя часто уходит из школьной системы навсегда. А ведь именно учителя – это передний край общества, люди, от которых зависит завтрашний день страны. От них во многом зависит, будут ли стираться вопиющие контрасты между богатыми и бедными, получат ли дети из малоимущих семей реальные шансы достичь чего-то в своей карьере.

О.С.: Судя по фильму, вы верите в успех ваших учеников…

Х.Х.: Мои ребята просто чудесны. Они талантливы и умны. Я всех их очень люблю. Они не только прекрасные рассказчики, которые снимают интересные фильмы. У этих подростков есть жизненный опыт, который рано делает их взрослыми, зрелыми и ответственными людьми. Учитель должен все это разглядеть. Поэтому важно, чтобы начинающему учителю помогал опытный наставник. Например, в Австрии, откуда родом моя жена, начинающему учителю приставляют примерно на два первых года работы постоянного ментора из числа опытных преподавателей.

О.С.: А в Америке не так?

Х.Х.: Увы, нет. На подготовку преподавателей средней школы тратятся миллиарды долларов, но текучесть молодых учителей остается серьезной проблемой.

О.С.: Возникает ощущение, что аппарат системы образования бомбардирует руководство школ и учителей огромным количеством правил, инструкций и методичек. Ваш герой, очевидно, задыхается от обилия бумаг, которые он должен предоставлять чуть ли не ежедневно в дирекцию школы. Излишняя бюрократическая регламентация мешает учителям?

Х.Х.: Хочу прояснить свою позицию. Поначалу наш герой задыхается от этих требований, он не успевает и паникует. Но когда он привыкает и начинает выполнять эти требования, то понимает их пользу. Система оценки профессиональной деятельности учителей в Нью-Йорке и многих других штатах носит название Дэниелсон и ставит во главу угла учебный прогресс и активность учащихся. Я вовсе не критикую эту систему. Она доказала свою эффективность.

О.С.: Вашего героя в фильме играет Дав Тифенбах. На мой взгляд, очень убедительно сыграл.

Х.Х.: Да, он блестяще справился с ролью! Мы просмотрели по меньшей мере 40 кандидатов на эту роль. Дава нашли буквально за несколько дней до начала съемок. Он очень хорошо показал трансформацию героя. В начале фильма его герой уязвимый,

склонный обвинять всех, кроме себя, неврастеничный нарцисс. Но постепенно он набирается опыта, переосмысляет себя, свою роль, свою миссию.

О.С.: Отношения героя с отцом и женой носят автобиографический характер?

Х.Х.: Да. Мой отец, Миша Харкол, умер в 2012 году. Его родители приехали в Палестину в 1919 году, его отец родом из Вильно (сейчас Вильнюс), мать из Одессы. Отец был физиком-ядерщиком. Он всегда меня критиковал, такая у него была форма любви, и стал для меня источником вдохновения и мудрости, главным героем моих анимационных новелл. Последние десять лет его жизни мы разговаривали по Скайпу каждую субботу по несколько часов.

О.С.: Важная для фильма мысль о том, что «надо отдавать», тоже от вашего отца?

Х.Х.: Нет, она из книги молитв к Рош Ха-Шана (Еврейский Новый год). Там есть притча о властелине и его вассале. Главная мысль притчи – только то, что ты отдаешь людям, принадлежит тебе навсегда.