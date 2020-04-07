Трамп отстранил от должности и.о. генерального инспектора Пентагона

07.04.2020, 22:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп отстранил от должности Гленна Файна, и.о. генерального инспектора Пентагона, назначенного на прошлой неделе председателем специального комитета, наблюдающего за исполнением закона об оказании экстренной экономической помощи в размере 2,3 триллиона долларов в связи с пандемией коронавируса (CARES). В результате увольнения Файн также лишился возможности участия в работе комитета. Об этом во вторник сообщило издание Politico.

По данным Politico, и.о. генерального инспектора Министерства обороны назначен Шон О’Доннелл, в настоящее время занимающий пост генерального инспектора Агентства по охране окружающей среды.

Закон CARES, подписанный 27 марта, предусматривает выделение 80 миллионов долларов на создание комитета, в котором состоят генеральные инспектора различных федеральных министерств и ведомств. Комитет будет заниматься проверкой того, как распределяются средства, выявляя возможные случаи мошенничества, растраты и иных злоупотреблений.

Действия президента подвергли критике руководители демократов в Конгрессе. Так, Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Сенате, заявил, что Трамп «злоупотребил пандемией коронавируса, чтобы избавиться от честных и независимых государственных служащих, потому что они готовы говорить правду… и потому, что он явно боится сильного надзора».

Шумер заверил, что «преступные действия» президента «лишь укрепляют решимость демократов… обеспечить… строгий надзор за выполнением CARES».

Стени Хойер, лидер демократов в Палате представителей, заявил, что решение Трампа отстранить Файна «вызывает глубокую тревогу» и подчеркнул необходимость того, чтобы контроль за выполнением положений закона осуществлялся Конгрессом, с тем, «чтобы гарантировать, что средства налогоплательщиков расходовались надлежащим образом.