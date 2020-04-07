Наживаются на коронавирусе: подорожанию продуктов в России найдено объяснение

07.04.2020, 22:25, Разное

Доходы многих россиян из-за коронавируса и вынужденного отпуска уже снизились, кто-то потерял работу. На фоне снижения благосостояния россиян поставщики предложили торговым сетям поднять цены на продукты.

В такие моменты люди начинают переходить на другие, не подорожавшие продукты, отметил руководитель рабочей группы общероссийского движения “Сильная Россия” по контролю качества продуктов питания Николай Мальцев. “Поставщики могут сколько угодно повышать цену. Летом люди и вовсе перейдут на лишенный связи с долларом российский картофель и продажа макарон, гречки просто встанет. Цены вопреки девальвации вернутся на уровень близкий к прежнему”, – сказал экспертв в комментарии для “Дни.ру”.

Недоумевает Мальцев и по поводу ассортимента подорожавших продуктов. “А вот что там делает российская рыба и российский хлеб? Каким волшебным образом они привязаны к валюте? Может быть техническим пальмовым маслом, на которым сегодня в России выпекают почти весь хлеб?” – указал эксперт.

Происходящее эксперт назвал желанием поставщиков нажиться на непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса. В связи с этим он предложил россиянам отказаться от покупок подорожавших продуктов.

“Увидите, пара месяцев бойкота и цены вопреки заявленной девальвации начнут возвращаться на прежний уровень”, – считает Мальцев.

Напомним, что 7 апреля число зараженных коронавирусом в России выросло до 6343, 47 пациентов умерли, 406 выздоровели. В большинстве регионов страны действует режим всеобщей изоляции.