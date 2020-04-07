Мы не сеем и не пашем, соблюдаем карантин

07.04.2020, 22:20, Разное

Борьба с вирусом может оставить нас без урожая.

Посевная в условиях пандемии в РФ может не начаться. Производители в южных регионах не могут получить разрешение и заняться работой в поле, заявил Business FM представитель предприятия «Русское зерно» Павел Филатов.

Сельское хозяйство будет простаивать из-за COVID-19?

Иллюстрации: Петр Саруханов / «Новая газета»