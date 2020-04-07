Мы не сеем и не пашем, соблюдаем карантин
07.04.2020, 22:20, Разное
Борьба с вирусом может оставить нас без урожая.
Посевная в условиях пандемии в РФ может не начаться. Производители в южных регионах не могут получить разрешение и заняться работой в поле, заявил Business FM представитель предприятия «Русское зерно» Павел Филатов.
Сельское хозяйство будет простаивать из-за COVID-19?
Иллюстрации: Петр Саруханов / «Новая газета»
Источник: Новая газета
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