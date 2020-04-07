Сотрудник завода-производителя вертолетов Ка-52 «Аллигатор» умер от коронавируса

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07.04.2020, 22:16, Новости дня

Сотрудник Арсеньевского завода (Приморский край), производящего боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», скончался от коронавируса, сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

По словам представителя холдинга, скончавшийся сотрудник незадолго до смерти вернулся из зарубежной командировки, после чего сразу же был помещен в инфекционный госпиталь во Владивостоке и с другими работниками завода не контактировал, передает «Интерфакс».

Ранее во вторник пресс-служба правительства Приморского края сообщила, что в регионе умер второй пациент с коронавирусом, им оказался 62-летний житель Арсеньева, который в середине марта вернулся из Египта.

Арсеньевская авиационная компания (ААК) «Прогресс» имени Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) серийно выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», 46 таких машин компания поставит Египту. Кроме того, летом 2017 стало известно, что РФ выиграла тендер на поставку Египту корабельной версии этого вертолета – Ка-52К «Катран» – для размещения на вертолетоносцах «Мистраль».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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