Личное: Лучше одного ударить

07.04.2020, 22:14, Разное

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинения премьера России Мишустина, что руководители некоторых регионов путают свои полномочия с федеральными.

«Лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить», — прокомментировал конфликт Рамзан.



Фото: Соцсети

Как угодно можно относиться к Кадырову, но он — чуть ли не единственный глава региона, который понимает, что происходит.

Знаю-знаю, как диванные смельчаки не любят в этих интернетах Рамзана, но всё-таки давайте поговорим откровенно?

Кадыров закрыл границу Чечни. Транзитный транспорт, продовольствие, товары — пропускают. Тех, кто не прописан в Чечне — заворачивают назад.

На улицах — тишина. Ни мамок с колясками на площадках, ни праздношатающихся собачников, ни автомобилей, едущих, якобы, по делам.

Хотите курьёз? Завтра будет 2 недели, как выступил Путин.

Если бы вместо непонятных каникул, которые все восприняли как возможность выехать на шашлыки, ввели жёсткий карантин, загнали бы людей по домам, как это сделал Рамзан, закрыли бы сообщение между регионами, то завтра бы мы уже спокойно могли начать жить.

Да, завтра бы карантин закончился.

Все бы мы жили, как раньше. Работали, отдыхали бы, гуляли по улицам, сидели в ресторанах и готовились бы отметить 75-летие Победы.

Жизнь бы наладилась. Ну, может быть, за единственным исключением — внешние границы остались бы закрыты.

Сейчас же изоляции не видно конца. Почему? Да потому, что полумеры не спасают от эпидемии.

Возвращаясь к Кадырову, я скажу: а что не так он делает?

Вразумил немножко по жопе подонка, который разгуливал по улице? Так вы знаете, будь моя воля, я бы розгами по голым задницам лупила тех, кто ведёт себя как последняя мразь и нарушает карантин.

Рамзан Ахматович, дорогой! Никого не слушай, всё правильно делаешь. Только так, самым жёстким карантином, можно победить заразу. В отличие от многих других губернаторов-соплежуев, которые боятся и народ, и федеральную власть, ты понимаешь, как поступать с баранами.

«Здравствуйте Лена!

Я бы очень хотела попросить вас написать о ситуации с карантином в регионах, а точнее Самаре. У нас с 5/04 открылись практически все предприятия, так как губернатор издал постановление где прописал почти все отрасли в качестве имеющих право на возобновление работы. У нас что уже все в порядке с распространением вируса?

Также открыли муниципальные бани!!». Юлия.

Вы знаете, я честно не выходила из дома три недели. Уверена, многие нормальные люди поступили, как я. Но благодаря уродам, которые презирают общество, мы имеем почти по тысяче новых случаев коронавируса в день.

И дальше будет хуже, пик эпидемии впереди.