В семье Софии Ротару траур: Ушел из жизни муж старшей сестры певицы

07.04.2020, 22:09, Разное

Старшая сестра знаменитой певицы Софии Ротару Лидия потеряла своего мужа Сергея Хлябича. Дружная семья готовилась к свадьбе дочери, но вместо этого объявила траур.

Супруги прожили вместе больше 40 лет. Их встреча произошла в то время, когда Лидия Ротарь (так звучит их настоящая фамилия) выступала в ансамбле «Черемош». Хлябич был руководителем, пел и играл на гитаре. Потом оставил артистическое поприще и организовал собственный бизнес. В родных Черновцах он пользовался большим уважением и почетом среди своих земляков. Они и похоронили его 24 марта с почестями.

Супруги готовились к запланированной на лето свадьбе дочери. В дружной большой семье Софии Ротару было много талантов. Пели на сцене обе сестры Лидия и Аурика, любили музыку и играли на разных инструментах другие родственники. Муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко был руководителем знаменитого ансамбля «Червона рута», где начинала свой творческий путь прославленная народная артистка. Теперь все три «девочки», так называет сестер Ротару давний друг семьи, стали вдовами.

София Ротару, несмотря на свои 72 года, продолжает радовать своими песнями зрителей, выступает на сцене под именем Sonya Key и её племянница, дочь Лидии и Сергея Хлябич, которому так и не суждено было увидеть свою девочку невестой. «Скорбим и соболезнуем», — написала София Ротару, разместив на своей странице в Instagram фотографию умершего родственника.