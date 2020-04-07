Мнение: В Питере дичь: администрация кормит детей макаронами со сгущенкой

07.04.2020, 22:05, Разное

Пока московские школьники едят на карантине нормальные продукты, питерские дети вынуждены грызть макарошки и поливать их сгущенкой. А что делать, если губернатор распихал по продуктовым наборам еду для введения в сахарную кому?

Сегодня российские школьники различных льготных категорий получают продуктовые наборы, чтобы спокойно питаться дома в течение очередной карантинной недели.

Но далеко не везде детей получилось обеспечить продуктами, похожими на человеческие. Или хотя бы теми, что можно готовить людям с не окрепшими желудками.

Даже не представляю, чем думал уважаемый петербургский губернатор, когда утверждал список продуктов в наборах. Вот скажите мне, какой нормальный организм выдержит ежедневную загрузку макаронами, сгущенкой и шоколадками, да еще и неизвестных марок?

А ведь подавляющее большинство детей в семьях, которым выдавались желанные коробочки, действительно нуждаются в пропитании, которое получали только в школах. Извините, но какая часть аппарата Смольного треснула бы, положи они в набор картошку, морковку и яблоки? Растущий организм, все-таки, а не помойка.

Для сравнения предлагаю посмотреть на то, что выдали московским детям. Согласитесь, этого количества продуктов хватит на месяц вперед, да еще и животы болеть не будут:

Кстати, это не первый феноменальный «подарочек» петербуржцам от их славной администрации. Недавно похожий экперимент был провернут с питерскими пенсионерами, которых ранее посадили на жесткую самоизоляцию. Чиновники выдали им продуктовые наборы, состоящие из множества банок кетчупа, «кетчунеза» и коробок детских кашек.

Апплодисменты. Занавес.

Ну что, как вам такие сюрпризы для «будущего страны»?