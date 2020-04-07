 

Вирусы управляют обменом веществ свои жертв

07.04.2020, 21:56, Новости дня

Американские ученые открыли множество вирусов, которые способны не только размножаться в клетках водорослях, но и манипулировать обменом веществ.

Специалисты занимались изучением генетического разнообразия гигантских вирусов, поражающих морские водоросли. Во время работы ученые собрали геномы всех представителей группы NCLDV, паразитирующих на водорослях. Затем сравнили их между собой и выделили самые интересные участки, которые не имеют аналогов в геномах других типов вирусов. 

Исследование показало, что у множества вирусов наблюдался не только классический набор генов, которые необходимы для размножения, но и крупные сегменты ДНК. Они отвечают за управление обменом веществ у водорослей. В геномах некоторых вирусов ученые также обнаружили полные цепочки генов, которые отвечают за процесс расщепления глюкозы или других важных частей метаболизма живых организмов.



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