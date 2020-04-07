Из пыльцы был создан уникальный материал, который меняет форму в ответ на внешние раздражители
07.04.2020, 21:56, Новости дня
Ученые создали из пыльцы «бумагу», которая меняет свой внешний вид в ответ на изменение условий окружающей среды.
Уникальный материал ученые решили создать из твердых зерен растительной пыльцы. Для изготовления бумаги эксперты превратили маленькие зерна пыльцы в гелеобразный материал. Затем из зерен было удалено липкое маслянистое покрытие. На последнем этапе ученые поместили зерна в щелочной раствор и высушили полученный материал.
Метод сканирующей электронной микроскопии помог ученым понять, что созданная ими бумага состоит из чередующихся слоев частиц пыльцы. Во время контакта с водой эти частицы набухают и расширяются. Через толщину бумаги неравномерные изменения вызывают внутренние напряжение, это заставляет материал сгибаться.
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