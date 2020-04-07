 

За границей от коронавируса лечится 174 украинца, пятеро скончались

07.04.2020, 21:54, Новости дня

За границей от коронавирусной инфекции COVID-19 лечится 174 гражданина Украины. Об этом в Facebook сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Количество украинцев, умерших за границей от коронавируса, не изменилось: погибших, как и по состоянию на 5 апреля, пятеро.

От инфекции вылечилось в общей сложности 17 человек (+2).

На данный момент лечение за границей проходят 174 украинца (+7) в 21 стране мира. Большинство из них лечатся в Италии (121) и Греции (22).

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Posted by Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України on Teisipäev, 7. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,38 млн, из них почти 293 тыс. выздоровели, более 78 тыс. умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.30 7 апреля, подтверждено 1462 случая COVID-19, 45 пациентов скончались, 28 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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