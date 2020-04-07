У полуторамесячного сына нардепа Скороход обнаружили коронавирус

07.04.2020, 21:54, Новости дня

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили у полуторамесячного сына внефракционного народного депутата Анны Скороход. Сразу после положительного теста 4 апреля его на скорой помощи доставили в инфекционное отделение государственной больницы, написала она в Telegram.

Ребенок чувствовал себя плохо, отметила политик, которая 28 марта узнала, что заражена.

7 апреля ухудшилось и самочувствие Скороход.

“Вирус решил опять буянить, температура 38 ºС, ломота в теле, головная боль, слабость”, – сообщила она.

Скороход стала третьим народным депутатом, которому диагностировали COVID-19. По информации нардепа от “Слуги народа” Александра Качуры, к 6 апреля коронавирусом заразилось восемь парламентариев.

Скороход 30 лет. В 2019 году она была избрана нардепом, входила во фракцию “Слуга народа”. 14 ноября 2019 года стало известно о ее исключении из фракции. Гражданский муж Скороход – работающий в Украине российский бизнесмен Алексей Алякин, собственник компании “Строительный комбинат “Прогресс”, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.

В Украине, по информации Минздрава на 9.30 7 апреля, подтверждено 1462 случая COVID-19, 45 пациентов скончались, 28 вылечились.