В 90% случаев украинские суды отказались штрафовать граждан за нарушение карантина – адвокатское объединение

07.04.2020, 21:54, Новости дня

В подавляющем большинстве случаев украинские суды отказываются штрафовать граждан за нарушение условий карантина. Об этом свидетельствует анализ адвокатского объединения OK Legal.

Юристы обнаружили в Едином реестре судебных решений 402 постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил карантина. Суды удовлетворили 36 из них.

212 постановлений суды отправили на доработку в управления Национальной полиции Украины, так как в материалах дел не указаны конкретные нормативно-правовые акты, в нарушении которых подозреваются граждане.

В 17 случаях суды освободили граждан от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения, в 10 из них – ограничившись устным предупреждением.

Еще 106 административных дел были закрыты “в связи с отсутствием состава административного правонарушения” или в связи с отсутствием “события или состава административного правонарушениях”.

Судьи, в частности, ссылались на ст. 62 Конституции Украины, в которой сказано, что человек не может быть обвинен в правонарушении на основании доказательств, которые основаны на допущениях; а все сомнения в доказанности вины должны трактоваться в пользу подозреваемого.

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Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,36 млн, из них более 292 тыс. выздоровели, 76 373 умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.30 7 апреля, подтверждено 1462 случая COVID-19, 45 пациентов скончались, 28 вылечились.

С 6 апреля в Украине действуют новые, более жесткие правила карантина, согласно которым нельзя появляться в общественных местах без индивидуальных средств защиты, в количестве больше двух человек и без документов. Кроме того, введены новые правила самоизоляции для тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом или имеет симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.