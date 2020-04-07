 

«К нам приехал папа Игорь, дорогой»: Юлия Проскурякова показала встречу Николаева после больницы

07.04.2020, 21:53, Разное

Счастливая дочь Вероника обнимает после выздоровления папу. Юлия Проскурякова показала возвращение из больницы в Коммунарке певца Игоря Николаева.
Страшные две недели остались позади. В больницу эстрадный исполнитель и композитор отправился сразу же, как только узнал о госпитализации Льва Лещенко. Двустороннюю пневмонию врачам удалось победить, а оба теста на заражение SARS-CoV-2 оказались отрицательными. Один из них от избытка переполнявших её чувств супруга Юлия Проскурякова показала всем в Instagram-аккаунте. В Stories она разместила короткое видео прогулки тепло одетого мужа вместе с маленькой дочерью Вероникой. Свое возвращение домой подтвердил и сам артист. Он поблагодарил всех, кто беспокоился о его состоянии, а в ответ пожелал беречь самое дорогое, что есть у человека — здоровье.

Однако поток пациентов в больницу, из которой выписали Игоря Николаева, к сожалению, не прекращается. Накануне была госпитализирована 70-летняя народная артистка Надежда Бабкина. Медики предполагают у нее наличие коронавируса. Её состояние не отличается стабильностью. Сегодня в СМИ появились сообщения, что певицу подключили к аппарату ИВЛ.



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