Симоньян сравнила ситуацию в странах Запада с послетавшими фарфоровыми винирами

07.04.2020, 21:53, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила происходящее в странах Запада на фоне пандемии коронавируса с фарфоровыми винирами, за которыми оказались «обычные провинциальные гнилые зубы».

«Как же быстро с так называемого цивилизованного мира послетали фарфоровые виниры и стало видно обычные провинциальные гнилые зубы. В Британии ломают вышки 5G, потому что через них передается ковид, и бьют сотрудников телекомов. В Америке – тоже бьют, но китайцев. Во Франции выселяют медсестер, чтобы не тащили в дома заразу», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

«Хорошо, что мы и не носили никогда никакие виниры», – заключила главный редактор RT.

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