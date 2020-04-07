Стало известно о смерти физика Мишика Казаряна и его супруги от коронавируса

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07.04.2020, 21:48, Новости дня

Советский и российский физик Мишик Казарян умер в медицинском центре «Новомосковский» в Москве с диагнозом двусторонняя пневмония.

Накануне в той же больнице скончалась супруга исследователя – гинеколог Арпик Асратян. Женщину госпитализировали с положительным тестом на коронавирус, передает «Московский комсомолец».

По информации издания, муж и жена были госпитализированы практически одновременно в середине марта. При этом отмечается, что контактов с больными коронавирусом они не имели, за границу не выезжали. 

26 марта от болезни скончалась супруга ученого, позже и у него самого развилась двусторонняя пневмония.

Мишик Казарян – известный физик, разработал самый яркий импульсно-периодический лазер для видимой области спектра. За это достижение он в 1980-м получил Государственную премию СССР. До конца жизни специалист трудился в институте им. Лебедева.

Напомним, в РФ за сутки подтверждено 1 тыс. 154 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 7 тыс. 497 человек. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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