Вероника Скворцова назвала сроки пика и спада коронавирусной инфекции

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07.04.2020, 21:45, Новости дня

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, когда следует ожидает спад распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, она привела примерные сроки пика заболеваемости.

Вероника Скворцова рассказала "России 24", что до выхода на плато с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней. После этого страна РФ продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону. Скворцова сравнила данный процесс с синусоидой.

Глава ФМБА рассказала, что для спада заболевания понадобится столько же времени, сколько нарастала эпидемия. Это произойдет примерно в первой декаде, середине июня при том условии, если не изменится сценарий развития процесса.

Вероника Скворцова также отметила, что у человека на третьей неделе самоизоляции, в монотонной ситуации, может возникнуть психологическое выгорание. По ее словам, надо не допустить, чтобы какие-то нюансы привели к нарушению режима и преждевременному выходу на улицу.

В настоящее время в РФ зарегистрировано 7497 больных коронавирусом. Умерли 58 человек. Вылечились — 494. Такие данные привел оперативный штаб.



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