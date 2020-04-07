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07.04.2020, 21:45, Новости дня

Граждане США вылетели из Москвы в Нью-Йорк на самолете компании "Аэрофлот". Об этом на своей странице в Twitter рассказала пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.

Рейс "Аэрофлота" коммерческий. Ранее граждане США приобрели билеты, чтобы вернуться на родину. Ребекка Росс отметила, что их страна благодарна всем, кто помог этому рейсу осуществиться. При этом она не стала уточнять, сколько именно человек находятся на борту самолета.

Изначально рейс был запланирован на 3 апреля, но его отменили. Самолет вылетел из Москвы в Нью-Йорк в 19:11. Там он будет в 21:50 местному времени (04:50 по московскому).

Также Ребекка Росс попросила американских граждан, которые остались в России, подтвердить свое желание вылететь специальными чартерными рейсами 9 апреля из Москвы. Пресс-атташе ведомства США отметила, что на данный момент посольству неизвестно о будущих рейсах "Аэрофлота".



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