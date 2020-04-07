Мнение: Кто мало зарабатывал в СССР, капиталистическая картошка и промышленный экзоскелет

07.04.2020, 21:40, Разное

1. Читатели привели в комментариях любопытную табличку с советскими зарплатами в разных отраслях (точнее с зарплатами в РСФСР, но именно Россия-то нас в первую очередь и интересует):

https://olegmakarenko.ru/1815179.html?thread=735720331#t735720331

Больше всего в 1980-е зарабатывали «работники организаций по бурению», то есть, по-видимому, те же нефтяники, которые и в наше время имеют одни из самых высоких зарплат.

Меньше всех зарабатывали работники культуры, искусства, здравоохранения, образования. В наше время они тоже зачастую получают немного, однако есть нюанс: высококлассные специалисты в этих сферах получили возможность хорошо зарабатывать (в СССР такая возможность была разве что у академиков и популярных артистов).

Также сравнительно мало в позднем СССР зарабатывали сотрудники торговли и ЖКХ (к вопросу о том, почему эти сферы были так запущены).

Наконец, мало получали в сферах связи и информационно-вычислительного обслуживания. Сегодня это работники телекома и программисты. Неудивительно, что сразу, как только приоткрыли железный занавес, айтишники табунами ломанулись за рубеж.

2. Когда мы с вами обсуждали советские выезды на картошку, некоторые читатели вспомнили, что работали на сборе урожая и позднее, в 1990-е и в начале 2000-х. Правда, после распада СССР за работу в полях уже платили, не пытаясь заставить детей работать бесплатно или за еду:

https://olegmakarenko.ru/1811809.html?thread=734895969#t734895969

drughok: С 7-го по 11 класс (с 98-го по 2003 год) помогали собирать урожай картофеля местному колхозу (сейчас уже самая успешная агрофирма в Татарстане) где-то с начала сентября по 6 – 10 октября (6 часов в день).

Но за это платили, и неплохо по тем временам. Обычные рабочие получали условно 1500 рублей в месяц, а нам платили по 3000 рублей за каждые 10 рабочих дней.

varezhka999: В 1995 году осенью убирала картошку, т.е. уже при Ельцине и капитализме.

И нам за это хорошо платили, а в это время по всей стране были задержки зарплат.

Рядом с нами работали солдаты из местной воинской части. Командир их сказал, что если б не эта картошка, то жрать солдатам пришлось бы одну кашу.

Жаль, что коммунистическая религия не позволяла оплачивать труд. Один из лучших способов привить ребёнку лень — заставить его работать бесплатно. Самый лучший способ — пообещать ребёнку деньги за работу, а потом надуть, отправив его зарплату в фонд помощи красным неграм.

3. Интересная разработка российских учёных, которая может помочь при выполнении физически тяжёлых работ:

https://nplus1.ru/news/2020/03/13/exo

Российские инженеры из «Объединения Экзо Строителей» представили на конкурсе учебно образовательной программы «Вектор» два проекта экзоскелетов. Один из них, предназначенный для предприятий, имеет полу-активную схему работы и позволяет удерживать тяжелые грузы без нагрузки на руки, а также сидеть без стула. Разработчики продемонстрировали работу его прототипа на разных задачах. Второй экзоскелет предназначен для стоматологов и пока находится в стадии проектирования.

Экзоскелеты можно разделить на несколько основных типов, причем по двум классификациям: по расположению на теле (экзоскелеты всего тела или одной из его половин) или по активности. Самые впечатляющие разработки — это полноразмерные активные экзоскелеты, такие как Guardian XO. Они значительно повышают силу человека, позволяя переносить очень тяжелые грузы, и снижают нагрузку на его тело. Однако они дороги и сложны в разработке, и отчасти из-за этого пока большинство реально применяемых на практике экзоскелетов имеют пассивную конструкцию.

Российский экзоскелет – полуактивный. Возможно, в нём удастся совместить мощность активных экзоскелетов и относительную дешевизну пассивных.