Мнение: Вопрос залу

07.04.2020, 21:38, Разное

Президент Путин "задумался" о сокращении объявленного им нерабочего периода. Он заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.

Как правило, умный человек советуется со специалистами до того, как принимает решение. Российское руководство умным назвать нельзя, поэтому оно вначале решает, затем спрашивает совета. С нефтью, кстати, получилось так же – вначале гордо хлопнули дверью, затем, когда сообразили, что что-то пошло не так, стали врать и изворачиваться – это не мы, это кто-то другой разрушил сделку ОПЕК+. И теперь пытаются что-то там такое сделать.

По всей видимости, в скором времени карантин отменят. Вреда с него все равно больше, чем пользы. В нем был бы смысл, если его проводить по единым для всей страны правилам, но путинская твердая вертикаль превратилась в мягкий шанкр, сам Путин по привычке трусливо сбежал от проблем, поэтому все решения стихийным образом начали приниматься на региональном уровне. Проблема путинской модели управления в том, что если наверху сидит трус и бездарь, на каждом более низком этаже должен сидеть еще более бездарный и ничтожный руководитель, чем вышестоящий. А потому ситуация очень быстро попала в полный хаос, чего и следовало ожидать. Вирусу, кстати, на все эти потуги глубоко наплевать.

При таком качестве управления наименее болезненный во всех смыслах вариант – пусть проблема как-нибудь сама рассосется. Пытаться ее решать при том качестве управления, которое мы увидели за последние пару недель – значит, усугубить ситуацию дополнительно. Уж лучше отменить все эти кретинские мероприятия и жить как получится.

Алчность российских воров настолько велика, что они так и не смогли выдавить из приватизированного ими госбюджета ни копейки на помощь нуждающимся. Наоборот – успели ввести новый налог, запретить дешевый бензин, а заодно создать коррупционные схемы выдачи пропусков.

Пока ориентировочная дата отмены "самоизоляции" – 12 апреля. Вероятность отмены достаточно велика – экономика разваливается, начинаются массовые увольнения людей. Если учесть, что за месяцем незаконного карантина еще целая декада майских праздников, экономика может уйти в глубокий штопор. И это на фоне катастрофы на нефтяном и газовом рынках.

Коронавирус, безусловно, никуда не девается. Заболеваемость будет продолжаться, но с этим как раз проблем нет – нужно сделать вид, что проблемы нет, убрать ее из телевизора и разве что иногда вспоминать. Героической победы над болезнью не получилось, значит, нужно болезнь просто вычеркнуть из информационного пространства.