 

Мнение: Путин послушал вирусологов…

07.04.2020, 21:30, Разное

Президент провел совещание «по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике». Открывая совещание, президент зачитал по бумажке:

– Мне очень хотелось бы сегодня услышать именно мнения специалистов…

Выходит, что все предыдущие решения, связанные с распространением коронавируса, президент принимал, не зная мнение специалистов?

Вспомним, как развивались события.

31 января ВОЗ объявил вспышку короновируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.   В этот же день США ввели запрет на въезд в США иностранцев, которые были в Китае.
2 февраля – первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
14 февраля – первая смерть в Европе.
23 февраля – вспышка коронавирса в Италии, страна закрывает 10 городов.
26 февраля – первый заразившийся короновирусом в Латинской Америке.
29 февраля – первая смерть в США.
10 марта – в конституцию России вносится поправка об обнулении президентских сроков.
13 марта Трамп вводит ЧС («national emergency») и объявляет о выделении $50 млрд штатам для борьбы с короновирусом.
17 марта – 26 стран Европы вводят запрет на въезд иностранцев.
25 марта – Путин выступает с первым обращением.
2 апреля – Путин выступает со вторым обращением.
7 апреля – Путин захотел услышать мнение специалистов…

Очевидно, что никогда не поздно узнать мнение специалистов. Но почему у Путина не нашлось на это времени более чем за два месяца с того дня,  как ВОЗ забил в тревожные колокола ?  Почему он только сегодня,  вдруг, решил узнать мнение вирусологов о коронавирусе?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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