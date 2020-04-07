Мнение: Путин послушал вирусологов…

07.04.2020, 21:30, Разное

Президент провел совещание «по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике». Открывая совещание, президент зачитал по бумажке:

– Мне очень хотелось бы сегодня услышать именно мнения специалистов…

Выходит, что все предыдущие решения, связанные с распространением коронавируса, президент принимал, не зная мнение специалистов?

Вспомним, как развивались события.

31 января ВОЗ объявил вспышку короновируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. В этот же день США ввели запрет на въезд в США иностранцев, которые были в Китае.

2 февраля – первая смерть от коронавируса за пределами Китая.

14 февраля – первая смерть в Европе.

23 февраля – вспышка коронавирса в Италии, страна закрывает 10 городов.

26 февраля – первый заразившийся короновирусом в Латинской Америке.

29 февраля – первая смерть в США.

10 марта – в конституцию России вносится поправка об обнулении президентских сроков.

13 марта Трамп вводит ЧС («national emergency») и объявляет о выделении $50 млрд штатам для борьбы с короновирусом.

17 марта – 26 стран Европы вводят запрет на въезд иностранцев.

25 марта – Путин выступает с первым обращением.

2 апреля – Путин выступает со вторым обращением.

7 апреля – Путин захотел услышать мнение специалистов…

Очевидно, что никогда не поздно узнать мнение специалистов. Но почему у Путина не нашлось на это времени более чем за два месяца с того дня, как ВОЗ забил в тревожные колокола ? Почему он только сегодня, вдруг, решил узнать мнение вирусологов о коронавирусе?

Фотография отсюда