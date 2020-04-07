 

Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь для больных коронавирусом

07.04.2020, 21:30, Новости дня

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны поручил подготовить военное госпитальное судно «Иртыш» на Дальне Востоке, чтобы разгрузить госпитали в контексте ситуации с COVID-19.

«Поручаю командующему Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с главным военно-медицинским управлением в течение 10 суток нарастить емкость госпитального судна «Иртыш» до 450 мест для размещения на нем неинфецированных больных с целью разгрузки лечебных учреждений министерства обороны на Дальнем Востоке и подготовить их для возможного приема больных с признаками коронавирусной инфекции», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Ранее Шойгу отложил отправку призывников в армию до 20 мая

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Бывший полицейский заявил, что подкинул наркотики российскому журналисту Голунову по указанию начальства

11.03 / Госдума приняла закон о поправках в Конституцию

14.02 / Экс-помощница рыжего “Иванушки” назвала артиста отцом своего сына

04.02 / Гвоздий заявил, что Минэнерго досрочно прекратило его полномочия как главы набсовета “Укргидроэнерго” из-за отказа выполнять незаконные указания

28.03 / У Тилля Линдеманна не обнаружили коронавирус

21.02 / Мнения: Пора говорить о новом общественном договоре

19.02 / Гривна к доллару подорожала до 24,44 грн/$

12.02 / Избиение туристов в Польше: как отнеслись к происшествию сами поляки

11.02 / Не допустить удушья: Полине очень нужен аппарат для дыхания

18.03 / Изоляция по-украински: тысячи заробитчан не могут вернуться из Евросоюза домой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска