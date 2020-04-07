 

Россиян предупредили о психологическом выгорании на третьей неделе самоизоляции

07.04.2020, 21:30, Новости дня

В монотонной ситуации у людей часто возникает психологическое выгорание, необходимо проследить, чтобы это не привело к нарушению режима самоизоляции, предупредила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Обычно на третьей неделе возникает у любого человека психологическое выгорание в случае попадания в какую-то монотонную ситуацию, надо не допустить, чтобы какие-то психологические нюансы, которые каждый может почувствовать при самоизоляции, чтобы это не привело к нарушению режима и преждевременному выходу на улицу», – сказала Скворцова в эфире канала «Россия 24», информирует ТАСС.

Ранее психолог рассказал газете ВЗГЛЯД, как наиболее спокойно пройти период домашней самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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