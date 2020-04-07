Российские военные медики прибыли в Ереван

07.04.2020, 21:30, Новости дня

В Ереван прибыл военно-транспортный самолет ВКС России, на борту которого находятся военные специалисты и медоборудование, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В соответствии с договоренностью между министрами обороны Армении и РФ Давидом Тонояном и Сергеем Шойгу в Армению прибыла команда специалистов ВС РФ с целью содействия в организации противовирусных мероприятий», – написала Степанян в Facebook.

Российские специалисты доставили в Армению передвижные лаборатории и тест-системы. С помощью этих тест-систем, на коронавирус будет протестирован личный состав армянских ВС и 102-ой российской военной базы в Армении, отметила Степанян.

Ранее российские военные медики приступили к выполнению работ по дезинфекции объектов в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Белграде.

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