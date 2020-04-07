Начало испытаний вакцины от коронавируса запланировано на 22 июня

07.04.2020, 21:30, Разное

Руководитель центра вирусологии “Вектор” Ринат Максютов информировал о том, что началом испытаний вакцины от коронавируса станет 22 июня. По словам генерального директора структуры, весь процесс этой работы будет проходить поэтапно.

Ринат Максютов сообщил, что полный цикл работы над проверкой эффективности вакцины начнется 22 июня с доклинических испытаний. Перед этим же, как заявил эксперт, уже 10 апреля завершится регистрация новой тест-системы для выявления SARS-CoV-2, причем предварительная проверка была уже проведена на животных. Следующим этапом, после доклинического цикла, станет полноценное тестирование на 180-ти добровольцах. Оно будет проведено с 29 июня. Примечательно, что количество людей, желающих поучаствовать в этом процессе, намного превышает необходимое.

Также сообщается, что испытания на животных будут реализованы на 12-ти приматах, которые будут отправлены в “Вектор” представителями НИИ медицинской приматологии (Сочи). К слову, эту информацию уже подтвердила кандидат биологических наук Джина Карал-оглы, представляющая лабораторию иммунологии и биологии клетки этой структуры. Об этом сообщает интернет-портал Runews24.ru.