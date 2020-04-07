Мнение: Не смотреть на Запад сквозь розовые очки

07.04.2020, 21:18, Разное

Российское правительство в отношении “помощи гражданам и бизнесу” действует, как все мы видим, в своем стиле – то есть просто и грубо: всем – дулю, выкарабкивайтесь как хотите, если вдруг раскатаете губу получить от нас хоть копейку – приготовьтесь собирать всякие бумаги до морковкина заговенья, замаетесь так, что лучше б вы вместо этого траншею копали (больше бы получили). Зато – честно, а главное – аутентично, по-русски!

Народ ворчит, но с пониманием: типа, ну понятно же, ничего другого и не ждали, кто ж станет СВОИ деньги НАМ отдавать за здорово живешь? Чего ради?! Разве что помечтать…

Но есть прослойка горячих сердец – российских “западников”, которые просто зашлись в сравнениях “унас” и “уних”. Якобы только в России жадный Путин на всех плюет и денег не дает, а вот “там”… В сердце “золотого миллиарда”… Там правительства раздают деньги направо и налево, назывались даже цифры – в Америке Трамп разбрасывает с вертолета 2 триллиона бакса, в Германии правительство каждому на карточку даже без спроса засылает то ли по 5, то ли по 10 тысяч евро – просто так, типа, возьми да радуйся, мы же видим, как тебе тяжело жить…

И вот этот пример “щедрого и доброго Запада” постоянно противопоставляют “скупой Раше”: они, вот, каждому по пять штук грина ни за что – а в РФ только пени по квартплате отменили, да и то – с каким скрипом. Подавитесь своими пенями, вурдалаки – где наши кровные народные евро?? Или хотя бы баксы?! Так бушуют народные витии, подогреваемые немецкими блогерами русского происхождения, кои прямо в прямом эфире обливаются слезами благодарности над этими самыми даровыми пятью тысячами на своей карте – типа, вот теперь я понял, что такое настоящая Родина!!

Не буду тут даже говорить о том, что сама идея “раздачи денег всем и даром, и пусть никто не уйдет обиженным” от имени государства представляется довольно дурацкой; как правильно говорил поручик Кайдановский в фильме “Свой среди чужих” – “ЭТО нужно одному, а не всем; понимаешь – одному!!” Не только умный поручик, но и даже многие полуграмотные российские пенсионеры давно заметили, что когда правительство повышает пенсии сразу ВСЕМ пенсионерам, это повышение “почему-то” сразу скрадывается происходящим вслед за ним синхронным повышением цен во всех магазинах (по-научному – инфляцией). “Они что, сговорились??” – спрашивают друг друга расстроенные бабушки. И некоторые даже догадываются о страшной правде – что не надо бы ждать повышения пенсий ВСЕМ, от этого очень мало толка; а надо, чтобы пенсию повысили только, персонально тебе – а вот всем остальным отнюдь не повышали! И только тогда ты это повышение почувствуешь… (как, например, пенсионеры Крыма, которые свой рост пенсий ощущают, только оказавшись на некогда родной Украине – среди тех, кому пенсий НЕ ПОВЫШАЛИ)

Но это ладно, это высокие материи, все равно 95% в предыдущем абзаце ничего не поймет – кроме того, что какая-то сволочь посягает на мечту о халяве.

Есть и подход с другой стороны: а действительно ли западные правительства настолько обезумели (или настолько подобрели), что и впрямь раздают валюту всем подряд гражданам за красивые глаза? Нет ли тут какого, часом, преувеличения?

ЕСТЬ. Я как раз нашел на одном популярном телеграм-канале (ссылка в комментах) охлаждающее описание, что на самом деле представляют собой текущие “аттракционы неслыханной щедрости” в Германии. Почитав, должен признать, как в старом анекдоте: да, это, конечно, ужас – но не ужас-ужас-ужас. Прижимистые бюргеры держат марку. Ознакомьтесь и вы:

“ФРГ : “1. Фрилансерам выделяют по 9000€ единовременной помощи. – Да. В NRW 9000€, в Берлине по 5000€. Но их можно потратить только на расходы по бизнесу, а именно: на зарплату своих сотрудников, на покрытие долгов по аренде студий и прочих служебных помещений, на лизинг на служебную машину и на погашение оплаты муз.инструментов или проч.техники, если она была приобретена в рассрочку до кризиса и нет денег на ежемесячные платежи. На эти деньги нельзя покупать себе еду или платить за свою личную квартиру. Все деньги, не потраченные на бизнес, следует в июне вернуть назад. Для музыкантов, у которых нет вышеперечисленных расходов, это означает практически 100% возврат этой суммы.

2. Отменили арендную плату за квартиры. – Не отменили, а разрешили отсрочить платежи на срок до 6 месяцев. В октябре будешь должен всё сразу заплатить. По факту, мало кому это по плечу и мало кому это действительно поможет.

3. Отменили коммунальные платежи. – Не отменили, а отложили. Всё израсходованное нужно будет оплатить по счётчику позже в полном объёме.

4. Всем выдают пособие по безработице. – Не всем, а тем, у кого действительно совсем-совсем нет денег и собственности. Владельцам своей недвижимости будет предложено использовать деньги от ее продажи. Офисы биржи труда закрыты для посещения из-за карантина, телефоны перегружены, очереди бесконечные. Пробившихся туда унижают морально.

4. Отменили налоги. – Не отменили, а отложили платежи пока что до 30.06. Налоговой амнистии нет и не будет.

5. Отменили банкротство предприятий. – Нет, только отложили до осени, если кризис не будет преодолён.

6. Фонды выплачивают деньги просто так со всех сторон. – все выплаты подлежат налогообложению согласно индивидуальной процентной ставке. В NRW членам социальной кассы для людей искусства выплачивают единовременно до 2000€ от министерства культуры, это только одна выплата, на которую нужно будет жить, как минимум, три месяца (666 € в месяц, цифра-то какая волшебная, да?). Это и на квартиру, и на еду, и на всё остальное. Эти деньги дают только членам социальной кассы, кто застрахован в других кассах – им ничего не полагается. Членам организации по защите авторских прав дают 250€ единовременно. Не членам – ничего.

7. Гонорары за отменившиеся концерты будут компенсированы. – Нет, вообще нет.

8. Отменили ипотеки. – Некоторые банки приостановили ежемесячные платежи по ипотекам на три месяца. Некоторые взыскивают только проценты по кредитам, без самого тела кредита. Для многих это спасение. Ну хоть что-то позитивное в конце”.

То есть – да, конечно, пощедрее, чем в РФ (то есть по сравнению с нулем). Ну так и страны побогаче будут. Но так, чтобы падать ниц и обливаться слезами неземной благодарности – это явно перебор.

Не надо сказок про всемогущих добрых эльфов; везде – люди. “И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет”.