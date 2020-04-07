Эксперты: внесение РИД в список глобальных террористических организаций – правильное решение США

07.04.2020, 21:16, Новости дня

Координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс заявил, что с 2015 года в мире наблюдается всплеск терроризма со стороны сторонников превосходства белой расы. В марте была первая годовщина нападений на две мечети в Крайстчерче, в Новой Зеландии.

Противодействие этой угрозе является главным приоритетом со стороны Вашингтона, отметил Натан Сейлс.

«Государственный департамент признает "Русское имперское движение", также известное как РИД, глобальной террористической организацией. Мы также признаем террористами трех лидеров организации: Дениса Гариева, Николая Трущалова и Станислава Воробьева. Это беспрецедентный шаг. Это первый случай, когда Соединенные Штаты внесли в список террористов сторонников превосходства белой расы, демонстрируя, насколько серьезно эта администрация относится к этой угрозе. Мы предпринимаем действия, которые ранее ни одна администрация не предпринимала для противодействия этой угрозе зарубежом. РИД – террористическая группа, которая проводит обучение неонацистов и сторонников превосходства белой расы в военизированном стиле, а также играет заметную роль в попытках собрать единомышленников-европейцев и американцев в единую армию против их предполагаемых врагов. У организации есть два учебно-тренировочных центра в Санкт-Петербурге, которые, вероятно, используются для отработки ведения боевых действий, обучения стрельбе и рукопашному бою. На руках этой группы невинная кровь», – заявил Сейлс.

Отвечая на вопрос журналистов о практическом эффекте принятого решения, он отметил, что оно лишает РИД и его лидеров доступа к американской финансовой системе, что усложнит передвижение средств через международную финансовую систему. Кроме того, пограничным службам будет проще помешать связанным с группировкой лицам попасть в США.

Кроме того, представитель Госдепартамента отметил, что США призывают Российскую Федерацию соблюдать обязательства по борьбе с терроризмом. «Мы признали эту группировку террористической организацией и призываем всех партнеров по всему миру, в том числе российское правительство, отнестись к этой угрозе так же серьезно, как мы» – подчеркнул Сейлс.

Александр Краутер из Международного университета Флориды отмечает, что речь идет о важном шаге администрации Белого дома.

«Первое и самое важное, это непринятие правительством США движений, пропагандирующих превосходство белой расы. Начиная с 11 сентября 2001 года, было ощущение, что мы заинтересованы в противодействии только исламскому терроризму . Это показывает, что на самом деле это не так. Соединенные Штаты Америки против всех форм террора. Что касается "Русского имперского движения", то они тренируют белых националистов из Европы и затем отправляют их домой. Пример – атака в Швеции в прошлом году. Также в прессе были сообщения, что эти РИД вербует людей для того, чтобы они сражались на стороне сепаратистов на Донбассе, которые работают на Кремль. Так что решение Госдепартамента – решительное непринятие подобного поведения, что является хорошим знаком», – считает Александр Краутер.

Эксперт фонда «Свободная Россия» Антон Шеховцов отмечает, что деятельность «Русского имперского движения» выгодна Кремлю.

«Они участвуют в довольно открытой парамилитарной деятельности. В Ленинградской области они проводил парамилетарный лагерь партизан, где проходили подготовку шведские неонацисты которые терактами занимались в Швеции. Конечно же их участие в конфликте на востоке Украины. Они создали "Имперский легион" – добровольческое формирование, которое воевало на стороне сепаратистов, и они туда рекрутировали людей через свой сайт, через социальные сети. В Кремле естественно знали, чем занимаются "Русское имперское движение". Причем оно никогда не скрывало, чем они занимаются. Все это регулирование, вся эта вербовка происходила абсолютно открыто. Кремль, так как действия "Русского имперского движения" были выгодны ему в его агрессии против Украины, просто не мешает тому, что происходит. По сравнению с тем, что в России людей объявляют террористами за то что играют в страйкбол, этим ребятам, по крайней мере, до сегодняшнего момента ничего не было», – подчеркнул Антон Шеховцов.

В последнее время в Вашингтоне также обсуждали целесообразность включения транснациональной группировки Atomwaffen Division в список террористических организаций. По данным американских правозащитных организаций, на территории США действует 19 ячеек Atomwaffen Division, членами которых является около 80 человек.

Основная проблема с внесением в список, по мнению экспертов заключается в том, что это потребует долгих судебных разбирательств, чтобы доказать, что организация является террористической.

Однако эксперты полагают, что администрация Белого дома учится на своих ошибках, и что решение Госдепартамента – явное тому свидетельство.