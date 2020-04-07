Трамп: заявление по случаю Всемирного дня здоровья

07.04.2020, 21:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по случаю Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.

«Здоровье общественности играет важнейшую роль в формировании сильных, процветающих и свободных обществ по всему миру, – заявил президент. – Сегодня, когда наша нация и все мировое сообщество продолжает бороться с проблемами, вызванными пандемией коронавируса, мы вновь подтверждаем твердое намерение сыграть свою роль в прекращении распространения этого вируса, оказании помощи больным и защите здоровья и благополучия наших сограждан-американцев».

Трамп призвал всех граждан соблюдать простые и необходимые меры предосторожности, прописанные в рекомендациях президента и Центров по контролю и профилактике заболеваний: социальное дистанцирование, отказ от необязательных передвижений, соблюдение распоряжений властей штатов и муниципалитетов касательно закрытия баров, ресторанов, тренажерных залов и иных общественных мест, а также добровольное ношение маски при выходе на улицу.

«Если у вас есть распространенные симптомы или вы плохо себя чувствуете, то важно оставаться дома и связаться с лечащим врачом, чтобы обсудить следующие шаги для диагностики и лечения ваших симптомов, – подчеркнул президент. – Кроме того, пожилым американцам и людям с серьезными сопутствующими заболеваниями или иными факторами риска следует принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Придерживаясь этих рекомендаций и соблюдая меры гигиены, мы все помогаем одержать победу в битве с этим невидимым врагом».

«Пандемия коронавируса поставила серьезные испытания перед нашим обществом, но сила, стойкость и сострадание американского народа намного выше. Каждый день мы видим, как жители нашей великой страны выдающимся образом оказывают помощь ближним», – отметил Трамп, добавив, что особенно важный способ помочь в борьбе с пандемией – стать донором крови. Американский Красный Крест отмечает острую нехватку донорской крови. «Если вы здоровы и удовлетворяете критериям, процесс сдачи крови безопасен, и ваш вклад сейчас нужнее, чем когда-либо», – подчеркнул президент, рекомендовав ознакомиться с другими способами помочь пострадавшим от пандемии на сайте Федерального управления по чрезвычайным ситуациям www.fema.gov/coronavirus/how-to-help.

«Соединенные Штаты одолеют этого невидимого врага, – заверил президент. – В этот Всемирный день здоровья Мелания и я вместе с другими благодарными гражданами выражаем признательность всем нашим докторам, медсестрам, администраторам медицинских учреждений, исследователям, ученым, педагогам, сотрудникам органов здравоохранения и всем выдающимся мужчинам и женщинам, которые помогают диагностировать, лечить, информировать, защищать и успокаивать американских граждан. Вместе мы пройдем это испытание и станем сильнее, здоровее и сплоченнее, чем когда-либо».