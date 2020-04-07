 

Потерял память: в Ярославской области нашли заблудившегося пенсионера

07.04.2020, 21:15, Разное

Житель Ярославской области рассказал, что во время поездки в Ростов заметил возле трассы пенсионера. Автомобилист остановился и попытался заговорить с пожилым мужчиной, однако тот сильно испугался и побежал в сторону леса. Однако потом пенсионер все же остановился и попросил о помощи.

“Я начал расспрашивать, что он делает в глухом лесу. Сказал, что хочет есть и пытается найти еду. Посадил его в машину, и мы поехали в магазин”, – вспомнил очевидец. Как оказалось, пенсионера зовут Сергей, и он живет в Орехово-Зуево. В ходе беседы пожилой мужчина признался, что у него случаются провалы в памяти. 

Водитель оставил пенсионера на станции Итларь. Он предложил мужчине денег, однако тот отказался. Сейчас неравнодушный автомобилист пытается найти родственников Сергея с помощью социальных сетей.

К поисках родных пенсионера также подключился отряд “Лиза Алерт”. Волонтеры пообещали разобраться в случившемся. “Сейчас проверим информацию о поиске схожих по описанию людей в Подмосковье. Вполне возможно, что заявка поступала на сайт”, – приводит официальное сообщение сайт “Подмосковье сегодня”.



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