Зараженный коронавирусом рассказал о симптомах и последствиях болезни

07.04.2020, 21:15, Новости дня

Температура не была высокой, но заболевшего мучили боли в теле и донимал кашель.

«Блокнот» провел прямой эфир с зараженным коронавирусом жителем Москвы, руководителем фитнес-клуба Виктором Белецким. Мужчина рассказал как протекало заболевание, что он чувствовал и какие последствия COVID-19 он перенес:

“Началась температура, по вечерам 37. Я начал в эти же дни просыпаться в 6 утра, от адской боли в спине.

В тот момент я это приписывал тому, что на какое-то время прекратил заниматься фитнесом. И думал что наверно от этого мышцы расслабились, и мышечный корсет, особенно в области поясницы тянет, и всё из-за этого болит.

Я выпивал таблетку обезболивающего, это было три дня подряд. Боль проходила, и я засыпал. Далее – у меня пропал вкус еды и запах, я напрочь ничего не чувствовал.

В итоге потеря обоняния и вкуса, боль в мышцах, особенно в области поясницы, это не специфические симптомы коронавируса, я просто рассказываю, как у меня это было.

И температура 37,1 и небольшой кашель. Я не могу сказать, что этот кашель оставлял мне какие-то неудобства, но кашель был постоянный”.

Виктор Белецкий отметил, что COVID-19 не повлиял на состояние сознания – не было ни помутнений, ни предчувствия смерти, о которых рассказывали некоторые заболевшие. Не сказался коронавирус и на потенции.

В ходе прямого эфира Белецкий призвал президент России Владимира Путина ввести в стране режим чрезвычайной ситуации, чтобы спасти предпринимателей от полного краха.