 

Для многих россиян Гоа остаётся надежным приютом даже во времена блокировки

07.04.2020, 21:15, Разное

PANJIM: Одни, оказавшиеся в трудной ситуации, иностранцы, отдыхавшие  в Гоа, улетели специальными рейсами домой, другие всё ещё отчаянно пытаются вернуться в свои родные страны, но есть немало людей,  в частности, россиян, которые предпочли остаться в Гоа.

На сегодняшний день, с  момента когда регулярные рейсы  были отменены из-за пандемии COVID-19,  международный аэропорт Даболим обеспечил эвакуацию в разные страны  2248 пассажиров. 

Один эвакуационный рейс, со 121 пассажиром  на борту, вылетел в Россию в конце марта, но некоторые  отдыхающие решили продолжить свой отпуск на песчаных пляжах Гоа. Ассоциация путешествий и туризма Гоа  (TTAG), которая оказывает помощь находящимся в штате туристам, подтвердила, что жители РФ хотят продолжить своё  пребывание в штате. 

«В связи с ограничениями на поездки и приостановкой полетов, Центр разрешил  оказавшимся в затруднительном положении пассажирам подать онлайн-заявку на продление визы. Несколько туристов вернулись в свои страны специальными рейсами, организованными в аэропорту Даболим, и скоро будут эвакуированы другие туристы, однако российские туристы, находящиеся в Гоа, не хотят возвращаться», – заявил президент TTAG Савио Мессиас.

Большинство россиян, проживающих в северной береговой зоне, не имеют никаких претензий в отношении режима блокировки. Интересно то, что,  в то время когда граждане разных стран, в основном из Великобритании, отчаянно добиваются помощи от правительства и TTAG, многие жители РФ кажутся вполне самодостаточными и уверенными в себе. 

«Большое количество звонков поступает от граждан Великобритании, которые ищут информацию о расписании эвакуационных рейсов,  о продуктах, еде и другой помощи, в то время как русские, похоже, полагаются только на свои собственные силы», – сказал Мессиас. Примечательно, что жители РФ стоят на первом месте по численности  среди прибывающих в штат туристов, за ними следуют британцы. 

Несколько туристов из других стран, вместо того чтобы лететь обратно в свои страны, также решили продолжить свое пребывание в Гоа. Herald  узнала, что большинство этих иностранных гостей живут в квартирах/домах, сдаваемых в аренду местными жителями. 

25 марта вылетел  первый эвакуационный  рейс, на борту которого находились 249 граждан Великобритании,  затем 121 пассажир вылетел в Россию. Еще 317 немецких туристов и туристов из других европейских стран были также эвакуированы из международного аэропорта с помощью ряда мер, предпринятых чтобы  помочь пассажирам оказавшимся в трудной ситуации.

В пятницу, 11-й эвакуационный  рейс с 225 взрослыми и одним ребенком  вылетел в Италию. Как сообщила AAI Goa через  свой официальный аккаунт в Twitter – @aaigoaairport,  по состоянию на пятницу, более 2200 взрослых и 15 маленьких детей  благополучно вернулись в свои родные страны, 

Многие пассажиры, в основном из Великобритании, ждут своей эвакуации, так как  как раз на эти выходные, из аэропорта Даболим, запланировано ориентировочно 5 рейсов. 

Между тем,  в полицию, следящую  за порядком в штате, попал  бродяга – житель Польши. Согласно сообщению в социальной сети  из минигостиницы, человека, который выпрашивал бесплатную еду у людей, попросили покинуть помещение после того, как он якобы напал на девушку.



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