В Госдуме оценили меры по поддержке бизнеса

07.04.2020, 21:12, Новости дня

«Меры по поддержке малого и среднего бизнеса нужно расширять на все предприятия», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он рассказал о том, какие меры поддержки предусмотрены правительством для преодоления экономических последствий, вызванных распространением коронавируса.

«Первая и самая важная мера по поддержке малого и среднего бизнеса – снижение размера страховых взносов с 30 до 15%. Это поможет предприятиям», – считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

По его словам, такую норму необходимо распространять на весь бизнес. «У нас основное количеств людей занято на предприятиях, где больше 250 сотрудников, но меньше пяти тысяч. Такая компания не попадает ни в категорию малого и среднего бизнеса, ни в категорию стратегического», – отметил собеседник.

Также приняты меры, дающие возможность получить отсрочки по кредитам без пересмотра ставок. «Сейчас большинство предприятий остановились, перестали получать выручку. А зарплату людям надо платить! Нужно пополнять оборотные средства и здесь без поддержки кредитных организаций не обойтись», – подчеркнул депутат.

«Также правительство рассматривает варианты поддержки спроса для промышленных предприятий и меры поддержки для покупки транспортных средств, железнодорожных вагонов, грузовых автомобилей, всевозможного оборудования. Эту норму тоже нужно расширять. В свое время она позволила серьезно развить наше сельхозмашиностроение», – заключил Гартунг.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и регионам вместе с ЦБ принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением коронавируса. На совещании с президентом премьер Михаил Мишустин сообщал, что на борьбу с коронавирусом и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей.

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