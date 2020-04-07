Словения пожаловалась на отсутствие помощи от ЕС с начала пандемии

07.04.2020, 21:12, Новости дня

Словенские власти не получили от Евросоюза помощи в виде защитных средств, необходимых для борьбы с распространением нового коронавируса, сообщил премьер-министр республики Янез Янша.

«За все время с начала эпидемии мы не получили от ЕС ни одной маски, ни одного образца защитного снаряжения и ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. Мы можем полагаться в основном на себя и на наших друзей в регионе», – подчеркнул словенский премьер, передает ТАСС.

Отметим, первый случай заражения коронавирусом на словенской территории был выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных во всех регионах республики возросло до 1 тыс. 55 человек, зафиксировано 36 летальных исходов.

По всей Словении сейчас действуют ограничения на передвижение по улицам без чрезвычайной необходимости, запрещены поездки между регионами. Кроме того, полностью прекращено движение общественного транспорта, закрыты все бары и рестораны. Посещение продуктовых магазинов, аптек, банков, почтовых отделений, а также автозаправочных станций возможно лишь при наличии медицинских масок и перчаток. А для нарушителей карантина действует штраф до 400 евро.

Ранее Сербия поблагодарила президента РФ Владимира Путина и главу российского военного ведомства Сергея Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом. Кроме того, итальянская область Пьемонт попросила Россию о помощи в борьбе с пандемией.

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