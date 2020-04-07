 

World of Warcraft: Shadowlands готовится к началу закрытого альфа-тестирования

07.04.2020, 21:09, Разное

Фирма Blizzard планирует начать рассылку приглашений узкому кругу игроков и журналистов на альфа-тестирование игры World of Warcraft: Shadowlands. Об этом 6 апреля рассказал официальный сайт франшизы.
Отмечается, что в начале теста игроки получат вход в локацию “Бастион” и подземелье “Смертельная тризна”. В восьмом аддоне Shadowlands онлайновой ролевой игры World of Warcraft, события в которой будут развиваться в загробном мире, где по замыслу геймеры станут открывателями доступа на другие территориальные пространства, альфа-тестеры смогут сгенерировать персонажей в соответствии со специально разработанным шаблоном. Это позволит в дальнейшем разработчикам выполнить проверку отдельных нюансов поведения игровых действующих лиц. В частности, старт альфы порадует игроков новыми заклинаниями, талантами и ресурсами героев.

Фирма анонсирует, что в течение ближайших месяцев аддон Shadowlands будет переведен уже в бета-тестирование, к которому планируется привлечь большее количество участников. Сообщается, что заявки на бета-тест будут формироваться на ресурсе официального сайта игры.



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