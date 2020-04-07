 

В Польше подготовили окончательный доклад о крушении Ту-154 под Смоленском

07.04.2020, 21:08, Новости дня

Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы правительственного Ту-154 под Смоленском в 2010 году подготовила и скоро опубликует окончательный доклад о произошедшем, сообщил глава комиссии, экс-министр обороны страны Антоний Мачеревич.

«Публикация будет отложена минимум на несколько дней из-за Страстной недели и обострения, связанного с коронавирусом. Однако доклад готов и скоро будет представлен», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при посадке в аэропорту Смоленск-Северный. 96 человек, которые летели на траурные мероприятия в Катыни, погибли.

Российское следствие пришло к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, однако не сделал этого. К трагедии привели и дальнейшие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли.

В Польше следователи согласились с выводами российских коллег, однако позже польское правительство инициировало создание новой комиссии по расследованию, которую возглавил Мачеревич. Он неоднократно заявлял о якобы возможной вине РФ в гибели самолета.



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