 

Замдиректора «Крымэнерго» задержан по подозрению в мошенничестве

07.04.2020, 21:08, Новости дня

Заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» задержали по подозрению в мошенничестве, информирует Главное следственное управление СК по республике Крым.

По версии следствия, бывший и действующий заместители главы «Крымэнерго» «вступили в преступный сговор, направленный на получение денег от потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные обязанности предприятия». Следственный комитет возбудил дело по статье «мошенничество с использованием служебного положения», сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, в салоне автомобиля заместитель гендиректора получил от представителя предпринимателя взятку в размере 300 тыс. рублей за «способствование ускоренному получению технических условий и заключение договора на присоединение к электросетям «Крымэнерго». После получения денежных средств замдиректора был задержан.

«В ходе следствия была установлена непосредственная причастность к преступной схеме бывшего первого заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго», который сегодня также был задержан представителями УФСБ», информирует СК.

Согласно информации на сайте ГУП «Крымэнерго» заместителем генерального директора – руководителем аппарата является Александр Калачев.



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