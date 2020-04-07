Скворцова подтвердила связь прививки БЦЖ и уровня заболеваемости при коронавирусе

07.04.2020, 21:08, Новости дня

Показатель вакцинации БЦЖ среди населения действительно может быть связан с уровнем заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«В международных обзорах это действительно сейчас широко обсуждается, причем различия там не в два раза, а в 10 раз, на порядок, и заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Много домыслов, каким образом одно увязать с другим. Но то, что это может иметь определенное значение, наверно может, <…>, какую-то роль это играет», – сказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Напомним, группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где данная программа не проводится.

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