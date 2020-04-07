Мнение: Превосходство в поле

07.04.2020, 21:06, Разное

Вот главное, с чем мы должны разобраться, чтобы приступить к серьезным задачам.

Что такое внешний локус и как он портит жизнь многие понимают очень туманно.

Поэтому и получается у большинства: внешний локус у себя “увидели”, а поправить его никак.

Но с локусом так же как и с короной: если вы его действительно увидели, не абстрактно “наверное он у меня где-то есть”, а конкретно “вот здесь – внешний локус” и хорошо понимаете, что именно вы увидели, что это такое и что оно с вами делает, вы его поправите сразу.

Как от горячего пламени одергивают руку, так же возвращают локус в границы, когда действительно замечают, что он внешний.

Заметив корону и опознав в ней именно корону, люди сдергивают ее, как сдернули бы повязку с глаз.

Ведь никто не захотел бы остаться с завязанными глазами? Особенно если бы услышал какой-то шум.

Вот опознать корону у себя – это и есть увидеть завязанные глаза и нависшую на головой угрозу.

Никто не останется в короне в такой ситуации.

Люди остаются в короне, когда они только болтают, что на них – корона, а сами думают что-то про высокую самооценку, про веру в себя или какие-то безобидные заблуждения.

С внешним локусом так же. Когда ваш локус контроля вне границ – это примерно то же самое, как лезть в огонь, или в болото, или шагать мимо ступени. Мимо границ – это значит туда, где у вас нет опоры, где засада для вас, ловушка и яма.

Разве захочет человек в здравом уме туда лезть?

Локус контроля вы поправили бы мгновенно, если бы увидели, что у вас внешний локус и понимали бы, что он такое.

Но вам кажется, что внешний локус – это что-то нестрашное, где-то даже нормальное, это как пользоваться поддержкой более опытных и старших людей или подглядывать в шпаргалки, немножко шулерничать, чтобы выиграть, в общем нарушать правила, а не пойман – и не вор.

Нет понимания, что поле – не фраер, оно все видит, и любой выход за границы отнимает у вас территорию и энергию, даже самый маленький выход отнимает, а большой тем более. И не замечают этого люди только потому, что привыкли жить на низких оборотах энергии, в полевой нищете, привыкли побираться, не знают, каково это: дышать полной грудью и иметь большой запас ходов, большое пространство красного поля, как бывает у людей с постоянным внутренним локусом.

Нельзя сказать, что вы видите свой внешний локус, если вы не понимаете, что это такое и чем это вам грозит.

Нельзя сказать, что вы не можете поправить локус, пока вы не понимаете, что это вам даст.

Если бы хорошо видели и понимали, сразу бы поправили, тут же бы смогли.

В этом деле понимание сразу же запускает действие.

Вот, например, ситуация в последнем письме.

Мужчина узнал об измене жены. На голове у него – корона Спасателя, локус его внешний.

Комментаторы это видят, отмечают, но для большинства – это наполовину пустые слова, а для автора письма – совершенно пустые.

Корона – ну и что? Локус внешний – и дальше? Не видит автор, чем это ему мешает, и не понимает, зачем это менять.

Ну не совершенен, а кто идеален?

И большая часть комментаторов тоже не понимают, видят смутно, поэтому иногда в письмах нерыб короны и внешние локусы находят, которых там нет.

Не понимают, что это такое, делают вывод по внешнему сходству.

Получается самый плохой для обучения баг – Ученица. Пересказ без понимания.

Ученица что-то зазубрила, но не поняла, поэтому все путает, переставляет местами, произносит бессмысленные наборы слов, выворачивает смысл наизнанку, потому что в голове у нее – адский хаос, а баг ее – чудовище, цель которого превратить систему в абсурд.

Цель каждого бага – не допустить развития изнутри, не допустить прогресса личности, сохранить ее в инертном, инфантильном состоянии.

Внешний локус – это когда силы поля берут верх над индивидуальной волей, когда вы убираете собственный контроль и отдаетесь внешним силам как инертный предмет, плывете по течению как щепка. Вы действуете реактивно вместо того, чтобы действовать проактивно, и турбина реальности вас перемалывает как водяная мельница.

Поле как любая живая среда использует слабых особей как корм. Поэтому кажется, что поле занимается тем, что постоянно искушает и соблазняет человека, создает притяжения, вовлекает в аддикции. Это то самое, о чем говорят “все что не убивает, делает сильней”. Среда воздействует на организм и тот либо меняется, приспосабливается, становятся сильней, либо идет на корм другим, как биоматериал для новой жизни. Если внутри индивида нет собственного стержня и собственной энергетической системы, он превращается в корм для среды. Если есть стержень, человек действует как система внутри полевой системы, как субъект и его отношения с полем – партнерские. Вот это, часто используемое в блоге выражение про рыбаков, “поле его любит” – это описание картины, когда индивид не инертен, а взаимодействует с полем проактивно, поэтому поле опознает в нем не предмет, а живую систему. Совсем иная картина выстраивается в этом случае: кажется, что поле начинает содействовать, помогать, человеку ВЕЗЕТ, то есть поток направляется к нему. И это не преувеличение, так и происходит.

Но везенье, харизма, соучастие поля в делах человека – это показатель очень большой личной силы, а мы пока должны говорить о том уровне, прокачки, когда индивид способен противостоять силам хаоса, находить тропу между Сциллой и Харибдой и постепенно двигаться к цели.

В короне и со внешним локусом такое движение невозможно. Вы будете стекать вниз, инертно, к той самой водяной мельнице, которая перемелет вас как муку для чужого пирога.

Мы можем взять любую ситуацию из писем, где автор имел шанс выиграть, но проиграл, и посмотреть, что делала его корона и внешний локус.

Вы должны научиться не просто отмечать внешний локус, а видеть механизм, как авторы писем выбирают халяву вместо волевого поведения, тянутся к чужому вместо того, чтобы делать свое дело (это и есть внешний локус) и как они становятся кормом. И как их корона всю дорогу позволяет не замечать слива, а мнить себя главным, на высоте.

Возьмем, например, то же самое письмо про измену жены.

Учитывая все обстоятельства, СЗ автора в начале письма не так уж мала, у него с женой – общий ребенок, общее имущество, его вклад в экономику семьи существенный, общая территория велика. Все это силы, которые способствуют привязанности жены, но это не просто силы, это то, что он заработал, поскольку не бездельничал. Против автора сначала только одна внешняя сила – тяга жены налево, ее влюбленность в другого мужчину. Фокус жены на любовнике, ее локус у него же. От автора требовалось волевое поведение, сознательное и принципиальное поведение в границах. В этом случае фокус жены перешел бы на автора, локус ее тоже перешел бы к нему. Это была бы абсолютная его победа и получить это в его ситуации было достаточно легко. Требовалось немного воли и все разрешилось бы в его пользу быстро. Посмотрим, что ему помешало.

Обратите внимание, для любви партнера к вам не имеет значения, внешний у него локус или внутренний, имеет значение только ваш локус контроля. Партнер с внутренним локусом – волевой, сознательный, его любовь стоит больше, эта любовь намного красивей. Вчера мы разбирали пример такой пары. Но и партнер с внешним локусом будет вас любить и следовать за вами, куда вы скажете, будет предан вам в силу своей тяги к вам, в силу своей привязанности к вам. А вот ваш локус контроля – это принципиальный вопрос. Если локус у вас внутренний, вы имеете силу и превосходство в поле, а если внешний, вы – щепка, и обстоятельства несут вас по наклонной вниз. У большинства людей локус иногда становится внутренним, поэтому они и не проводят жизнь на обочине, у них бывают какие-то успехи то там, то сям. К сожалению, в ситуации когда в поле появляется конкурент или соперник, локус таких людей часто становится внешним, они не умеют держать его внутри. И поэтому с треском проигрывают.

Вот так получилось и у нашего автора. Он узнал о существовании соперника, испугался и начал вести себя как маленький ребенок вместо того, чтобы напрячь волю и вести себя как взрослый мужчина. По сути это рабская установка, она же инфантильная. Вы видите внешнюю угрозу, пугаетесь и как насекомое принимаете форму сучка, подчиняетесь потоку своих желаний и эмоций. Вы почему-то надеетесь, что ваши влечения и желания будут спасительны для вас в этот момент, как будто вы – герой, и ваши влечения геройские. А на самом деле в расслабленном состоянии вы – тряпка, и действовать по инерции будете как тряпка. Вам нужна была воля, чтобы действовать как личность в такой сложный момент, но волю вы отключили, испугавшись непривычной нагрузки.

Посмотрите как это выглядело в поле.

Поле человека – это совокупность внутренних и внешних сил, действующих на него.

Вот жена автора, в ней борются две тяги, то есть в ее поле действуют две разнонаправленные силы. Тяга к любовнику, СЗ которого высока, и страх потерять мужа, СЗ которого тоже не совсем уж мала, а на его стороне еще и привычка, знакомый уклад, интересы ребенка, а так же тот факт, что любовник ничего серьезного не предлагает. Жена какое-то время мечется и, не в силах решить этот конфликт, признается мужу, поддержав какую-то его догадку или даже спровоцировав на нее. Жена хочет, чтобы муж все решил за нее: оттолкнул бы ее или наоборот притянул, мотивировал расстаться с любовником.

Здесь вам потребуется особое внимание, чтобы понять, что происходит в поле.

Оттолкнуть жену может упавшая СЗ мужа. Не слова мужа “уходи!”, а его упавшая СЗ. Слова мужа могут действовать прямо противоположно. Муж должен стать не нужен или даже противен, чтобы жена взяла ребенка и спокойно ушла. Пока муж не противен и даже симпатичен, жена колеблется. Мотивировать жену бросить любовника может только растущая СЗ мужа. Муж должен стать симпатичней, дороже, привлекательней для жены, тогда она без сожаления порвет с любовником и будет стараться налаживать с мужем отношения.

То и другое делает СЗ – значимость мужа для жены. Вот главная сила в поле жены. И человек с внутренним локусом без короны это видит отлично. Он видит, что ни уговорить, ни заставить жену нельзя. Он будет тянуться туда, куда ее тянет, только значимость мужа и любовника для нее определяет ее вектор движения: к мужу или любовнику. А вот человек с внешним локусом воображает, что может напрямую рулить мыслями и чувствами жены, руководить ее движением. Напрямую, не через значимость свою для нее, а прямолинейно, просьбами или угрозами. Он думает, что “сохранять брак” – это ныть и канючить, подстилаться и подстраиваться. А “побеждать соперника” – это требовать у жены верности и все время приставать с сексом, насильно пытаясь обратить к себе ее фокус.

Понятно, что эффект получается обратный?

Обратный эффект дают все щипцы и сливы.

Чем больше муж требует и умоляет, тем ниже его СЗ, тем меньше у жены мотива выбрать его, а не любовника. На фоне противного и жалкого мужа любовник кажется только краше, привлекает все сильней. Муж тянет ее щипцами и запретный плод в виде любовника кажется все привлекательней, сопротивление жены все больше крепнет. Хочется разделаться с мужем, чтобы ничто не мешало счастью с любовником.

Понятно, как корона мешает мужу увидеть, что значимость его падает от унижений?

Любой человек без короны это увидит сразу. Любой человек без короны может посмотреть на себя глазами другого и увидеть, что его липкость, и бестолковые угрозы не делают его привлекательней. Но человек в короне видит все иначе. Ему кажется, что он борется за сохранение семьи, что его нытье – это не нытье, а разумные аргументы, которые должны иметь мощный вес для жены, а его липкость – это то, что жена должна ценить, ведь никто не даст ей столько любви. В короне кажется, что чем больше ты делаешь шагов, тем ты должен стать дороже, поскольку значимость собственная кажется априорно большой. Без короны можно увидеть, что когда тебя послали и объявили о любви к другому, любой шаг – это слив, который делает фигуру меньше, уродует и снижает значимость.

Очень просто автор мог выиграть у соперника.

Ему нужно было всего лишь опереться на себя, убрать от жены свои щипцы, вспомнить простые правила мужского самоуважения – не цепляться за юбку той, которая выбрала другого, не унижаться перед соперником, иначе сразу проиграешь ему. Эти правила знают все, каждый знает. Но многим хочется в такой момент вообразить, что жена – это вещь, безвольное тело, и ее можно просто не отпустить, и она подчинится. Нет уважения к жене, нет уважения к себе, поэтому начинается слив.

Если бы автор повел себя верно, сказал бы жене, что уходит и подает на развод, раз она изменила ему, и придерживался этой позиции твердо, его СЗ очень быстро выросла бы, и он получил бы преимущество в поле. Он победил бы соперника за два хода.

Поставьте себя на место жены. Вот она металась между мужем и любовником, чувствовала, что к любовнику ее тянет, а с мужем что-то держит, и вдруг муж отпустил ее и даже оттолкнул. Фокус жены мгновенно метнется к мужу, даже прилипнет к нему и она начнет лихорадочно подсчитывать свои потери и критически оценивать свои шансы на счастливую жизнь с любовником. И окажется, что потеряла она много, а приобретет неизвестно что.

Все такие ситуации дальше развиваются по одному и тому же сценарию.

Жена пытается выгадать время и помириться с мужем. Она еще не решила твердо порвать с любовником, но она уже сомневается, что хочет быть с ним. Фокус на муже, которого она стремительно теряет, а все, что человек теряет, приобретает для него значимость больше и больше, пока он не смирится с потерей. Это закон человеческой жадности. Только единицы, с идеальным локусом, могут отпускать спокойно, но даже они испытывают сожаления, когда теряют что-то важное по своей вине, даже они стараются все исправить, если можно. А большинство людей чувствуют панику, что совершили ошибку. Поэтому все такие жены очень быстро хватаются за мужей обеими руками, если муж 1)не оскорблял ее и не бил за измену, 2)быстро дистанцировался и подал на развод. Если бил, к мужу может возникнуть страх, если не дистанцировался, а лип, к нему возникает презрение. Ни страха, ни презрения возникнуть не должно, тогда СЗ мужа растет быстро.

Даже в истории с автором произошло нечто подобное, когда он в начале пригрозил подать на развод. Жена сказала ему, что хочет семь дней на раздумья и предложила не торопиться.

Семь дней на раздумья! Представьте себе, насколько позиция мужа слабая, если смотреть без короны. Она обещает дать ему шанс, может быть. Но наш автор в короне решил, что жена просто рехнулась и он обязан образумить эту Глупышу, он решает отнестись к ней как к легкомысленной дурочке и увещевать ее как любящий отец.

Если муж сам принимает решение расстаться, не ожидая, когда жена разрешит свои сомнения, отказываясь от унизительных шансов и не слушая никаких доводов жены, его значимость растет, поскольку жена не только пугается, что разрушила все своими руками и совершила роковую ошибку, но и смотрит на мужа как на сильного человека и теперь уже отдельного от нее, свободного мужчину. А взгляд жены на мужа как на свободного мужчину – это резкий подъем его сексуальной значимости. Жена автоматически представляет, сколько других женщин готовы занять ее место, особенно если у мужа неплохая ОЗ. В случае хорошей ОЗ мужа изменившие жены в течение двух дней или даже двух часов выращивают его высокую СЗ, осознают, что они потеряли и хватаются за голову.

Однако, для такого роста необходимо условие. Жена не должна считать, что ее свиста хватит для того, чтобы муж вернулся. Пока она так думает, она продолжает выбирать между мужем, жизнь с которым кажется ей скучной, и любовником, который идеализирован из-за ее сексуальной тяги к нему и мнимых внешних преград. Фигура любовника продолжает побеждать фигуру мужа, она сильней в поле, пока жена думает, что может вернуть мужа в любой момент, как только пообещает ему верность. И она не торопится ничего обещать. Она не прочь держать мужа поблизости для спокойствия, но не хочет отказываться от любовника. Она пытается тянуть время.

Вот через это проходят все слабые мужья. Им иногда хватает сил уйти, особенно если их прямым текстом посылают, но не хватает сил отказать жене, которая зовет обратно. Они бегут на первый же свист, несут колпачки для нее, корона их трясется на голове, они изо всех сил стремятся вернуться в иллюзию, что все хорошо, что беда миновала, что умопомрачение жены прошло, что она все осознала и все будет по-прежнему.

А жена окончательно убеждается, что муж – это не то, что нужно ей для счастья. Его значимость кристаллизуется на низкой отметке и теперь может стать еще ниже, но не выше. Момент нагревания, когда значимость мужа могла вырасти, упущен. Жена больше не боится его потерять. Немножко испугалась, но легко его вернула и видит, что унылость из отношений их никуда не делась, но прибавились его кислые щи, ее чувство вины, его собачий обиженный взгляд и нависающие над ее головой щипцы, вытягивающие из нее раскаяние. То есть все стало еще хуже. А любовник на контрасте выглядит теперь еще привлекательней. И жене кажется, что она только что совершила ошибку – позвав постылого мужа назад, от своей слабости и глупости, и потеряла шанс на счастье с любимым мужчиной. Фигура любовника растет и становится исполином.

Ужас в том, что большинство таких мужей чувствуют в такой момент прилив либидо. И в короне торопятся обрадовать жену своей пылкостью. Ей муж в тягость, она переживает, что любовник ее не дождется и бросит, она рвется к нему, она видеть мужа не может и считает, что он щипцами заставил ее остаться с ним, а муж пристает к ней с сексом, и похож в ее картине на липкую мерзкую жабу. Его поцелуи как прикосновение скользких холодных лапок по всему ее телу. Это именно бррр, и нужно увидеть это бррр без короны.

Понятно как корона сливает вас в такие моменты? Она не дает увидеть, что вы противны, и вы унижаетесь все больше и больше.

Либидо мужчин растет из-за короны. Из-за ревности к любовнику, картин секса с другим в голове, мужчина чувствует агрессию, и ему приходит в голову мысль убить соперника, а так как убить нельзя, он надевает корону и отдается безличностному возбуждению от сексуальных картин. Это воспринимается как “поднялся над собственничеством и обидой и почувствовал сексуальный поток”. Но этот поток – вниз.

Агрессия по отношению к сопернику должна адресоваться не ему, а той, кто вас предал, но не выливаться на нее, использоваться для поспешного дистанцирования, вы должны собрать вещички и бежать со ставшей чужой территории, а потом уже решать с женой имущественные вопросы и вопросы опеки над детьми. Агрессия легко перенаправится в дистанцию, если признать право жены найти себе другого мужчину, и признать свое право защищать свое самоуважение с помощью дистанции. Себя нужно уважать и считать развод достаточным наказанием для жены. Себя надо ценить и понимать, что лишая жену себя, вы достаточно мстите ей. Другой мести не требуется, хватит этой. Если вы были хорошим мужем, она будет всю жизнь жалеть, что потеряла вас. А если были плохим, тем более нет смысла цепляться. Попробуйте стать хорошим мужем другой женщине. В любом случае остается уйти.

Все подобные ситуации решаются так, потому что в такой ситуации есть только один ход в границах – уйти.

Тогда ваша фигура быстро станет равной фигуре любовника, а потом ее перерастет.

Любовник скорее всего пошлет вашу жену, если ОЗ его выше вашей. Не нужна ему ваша баба с вашеми детьми, если он заметно круче вас. А если его ОЗ меньше, он может согласиться быть с ней, но ваша жена очень скоро сообразит, что она сделала большую ошибку.

И вот еще что важно. Если ваша жена говорит своему любовнику, что она призналась в измене, а вы бегаете за ней и просите остаться, СЗ жены для любовника растет. Вы своим сливом становитесь кормом ей. Понятно как это происходит? Понятно как слабые превращают в корм для тех, кто сильней? Вы кормите своим сливом фигуру жены.

Любовник думает, что значит женщина того стоит, если вы так унижаетесь и тоже включается в борьбу, даже если до этого тормозил. Вы помогаете своим сливом жене заполучить любовника. А если вы бросаете ее за измену сразу, происходит нечто противоположное. Жена говорит любовнику, что вы ушли и любовник понимает, что должен как-то оправдать ее надежды. Но ему совсем не хочется подчиняться этим щипцам. Мужу своему она оказалась не нужна, тот хлопнул дверью тут же, едва узнал про ее косяк, а любовник будет впрягаться как лох? Нет, он не хочет быть лохом. Разве что на каких-то очень выгодных ему условиях. И вместо секса у вашей жены и ее любовника начинаются нудные разборки и подсчет в экселе вложений. Вместо романтики начинается бухгалтерия.

Ваша фигура с каждым днем становится красивей, на дистанции, вынужденный уход становится похож на жаркую пику, особенно если вы не бухаете и не плачетесь друзьям, а начали качаться (в карантин отжимаетесь дома от пола или сделали турник) и учитесь чему-то, используя вынужденный отпуск, чтобы улучшить свою экономику. Ваша фигура на дистанции вырастает и расцветает. Ненужный жене секс с вами становится нужней. Вы такой гордый и красивый мужчина. Представьте это один раз и вам не захочется больше сливаться.

А любовник в глазах жены из сладкого запретного плода превращается в обстоятельство, из-за которого ваша жена потеряла вас. Скорее всего любовник и сам сбежит, но ваша жена уже не будет переживать об этом. Наоборот, она поймет, что потеряла вас не за грош, вы любили ее и не ушли бы никогда, если бы не ее предательство, а этот сбежал как клоун.

И теперь силы поля на вашей стороне. Когда ваша фигура выросла. Нужно иметь большую фигуру в поле, чтобы поле подчинилось вам.

Ваша фигура выросла не тогда, когда жена милостиво давала вам шанс. А тогда, когда она все по-настоящему осознала и поняла, что она потеряла. Не просто испугалась потерять, а действительно потеряла. И захотела вернуть. Не ваш запрос теперь на совместную жизнь, а ее. А с вашей стороны – предложение развода. И вы в границах, ведь вас предали.

Нужно время, чтобы жена все осознала, чтобы она по-настоящему переоценила вашу значимость и чем-то доказала свою любовь. Нельзя вытягивать из нее эти доказательства. Наоборот, нужно отказываться от выяснений отношений, чтобы она не думала, что это ваш запрос. Запрос должен быть на 100% ее. Не ваш. Ее косяк и ее запрос на исправление, а вы должны заниматься своими делами. Не ждать и не летать стервятником над ее отношениями с любовником, а отключиться от этой темы и заняться своей экономикой и имиджем. От детей отключаться нельзя (хотя дистанцироваться немного придется для начала), а от жены и ее любовных историй – обязательно отключиться.

Понятно как внешний локус и стремление направить жену, помочь ей определиться, все осознать и понять, в колпачке, мешает динамике?

Не просто тормозит эту динамику, а блокирует и направляет в противоположную от вас сторону, к любовнику.

Вы должны заниматься своими делами и быть готовыми к любому исходу. Лучше на полном серьезе планировать развод.

Но развода в таких случаях обычно не случается.

Жены умеют стоять на коленях не хуже накосячивших мужей. И влюбляться в своих мужей они умеют. И действовать активно, решительно, мудро они тоже умеют, когда у них нет сомнений, что они хотят вернуть брак. Вся нелогичность женщин – из-за слабой мотивации, из-за ярусов и качелей, из-за их сомнений, что они хотят с вами быть, а не искать другого принца.

Сомнения у жен появляются, если мужья вступают в перебранку. Мужья в короне и на дистанции пытаются вытянуть побольше корма и начинают ругать жен за измену, за то, что те все испортили. От разборок этих приподнявшаяся СЗ мужа опять падает и жена начинает думать, что наверное ничего не вернуть. Вот это смиренное “нуштош” появляется у жен, когда исчезает мотивация вкладываться, когда муж не кажется ей призом, а значит измена ему не кажется косяком. Она решает согласиться на развод и поискать себе кого-то другого. Вот почему муж не должен вести себя как ворчливая перечница, а должен оставаться на дистанции красивым. На все вопросы по делу, особенно про ребенка, надо реагировать и отвечать вежливо и коротко. На провокации разборок не вестись. Это и есть красивое поведение – в границах.

Для этого локус мужа на протяжении всей истории должен быть внутренним и короны быть не должно.

Тогда он может согласиться попробовать. Может развестись, а может согласиться простить жену. Ради детей, конечно. И ради жены, которая очень просит его о шансе.

Но если муж со внутренним локусом и без короны даст жене такой шанс, он не будет вспоминать унизительную для нее и себя историю

Только куколды смакуют эту тему и поднимают каждый вечер: “А вот тот твой хмырь, а? Ну как ты могла, сука?”

Если вы уважаете себя, вы не будете напоминать себе и своей жене про свои рога. Не будете ее оскорблять. Вспоминать такое – новый слив.

Друзья мои, я специально посвятила так много слов разбору этой истории.

Я хотела, чтобы вы видели, насколько поле меняется, когда вы действуете без короны, со внутренним локусом.

Я хотела бы, чтобы в каждой истории вы видели, как работает поле и как распределяются силы в поле.

Давайте это обсудим.

Приводите другие примеры или разбирайте этот. Тут много что есть дополнить. Но я должна видеть, что то, о чем вы пишете, не абстракция для вас, не слова, что вы хорошо это понимаете и представляете.