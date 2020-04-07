 

Личное: Бабкина в коме

07.04.2020, 21:02, Разное

Надежду Бабкину госпитализировали в клинику с диагнозом двусторонняя пневмония. Артистку ввели в искусственную кому. Состояние — тяжёлое. Диагноз коронавирус пока не подтверждён.


 Фото: Известия

Однако лично мне все эти случаи двусторонней пневмонии у наших селебов при отрицательном тесте на корону кажутся, как минимум, странными.

Знаете, мне почему-то не хочется желать Бабкиной скорейшего выздоровления. Мне откровенно срать, выживет она или нет. 

В марте баба Надя летала в США, где пандемия уже была в разгаре. Вернувшись на Родину, Бабкина закатила гульбу в честь своего юбилея.

Гуляли 19 марта, когда все вменяемые люди уже начали избегали ненужных сборищ и минимизировали контакты с окружающими.  

Вот Надя — видимо, возомнив себя труженицей шеста, — наскакивает на Буйнова, выжимая из своей безобразной 70-летней туши секс.

А теперь Надя — в коме. И кто виноват?  

Вот совсем не жалко. А вам?

Источник: Лена Миро



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