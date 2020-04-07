СМИ: новым пресс-секретарем Белого дома станет Кэйли Макэнани

07.04.2020, 20:53, Новости дня

Официальный представитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Кэйли Макэнани займет пост пресс-секретаря Белого дома, сообщает CNN.

По данным CNN, Макэнани, ранее занимавшая должность официального представителя Национального комитета Республиканской партии, сменит на посту пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, об отставке которой стало известно ранее в о вторник. Гришэм была назначена пресс-секретарем в июне, после ухода Сары Сандерс.