Трамп отрицает нехватку наборов для тестов и медицинских принадлежностей в больницах

07.04.2020, 20:53, Новости дня

Президент США Дональд Трамп оспаривает выводы генерального инспектора Минздрава, в докладе которого утверждается, что в американских больницах не хватает защитной экипировки для медработников и наборов для проведения анализов на COVID-19.

«Это не так, – сказал президент в понедельник, когда в понедельник ему задали вопрос о докладе и.о. генерального инспектора Министерства здравоохранения и соцобеспечения. – Мы проводим больше анализов и получаем больше результатов, чем где-либо в мире».

Президент продемонстрировал журналистам таблицу, согласно которой в США было проведено 1,79 миллиона анализов на коронавирус.

«И этот показатель растет на 125000 человек в день», – добавил он.

Вдаваться в дальнейшие подробности по поводу доклада президент отказался.

Президент, неоднократно выступавший с критикой в адрес надзорных организаций и осведомителей, потребовал, чтобы журналисты сообщили ему имя и время назначения генерального инспектора.

«Мы изучим этот вопрос», – сказал он несколько минут спустя, когда один из журналистов сказал, что этот пост занимает Кристи Гримм.

Затем президент спросил, как долго она работает в правительстве. Один из журналистов сообщил, что она занимала позиции при предыдущих администрациях.

«То есть при администрации Обамы, – ответил Трамп. – Спасибо, что сообщили».

Гримм работает в Минздраве с 1999 года и служила как при демократических, так и при республиканских администрациях.

В прошлую пятницу Трамп проинформировал Конгресс, о том что отправляет в отставку генерального инспектора американского разведсообщества Майкла Аткинсона, отметив, что тот утратил его доверие.

Доклад генерального инспектора Минздрава, который был опубликован в понедельник, основан на беседах с представителями более 300 больниц из 46 штатов.

Согласно докладу, большинство больниц отмечает проблемы, связанные с подтверждением коронавируса, с обеспечением безопасности персонала и с оказанием помощи пациентам, нуждающимся в лечении по ряду причин, в том числе из-за COVID-19.

Помощник генерального инспектора Энн Максвелл в интервью NBC News отметила, что ее «глубоко шокировали» истории, рассказанные администраторами больниц, в том числе о том, как сотрудники пытаются раздобыть маски в магазинах автозапчастей и товаров для дома или в маникюрных салонах.

Президент неоднократно отрицал утверждения о недостатке федеральной помощи, настаивая, что снабжение больниц всем необходимым преимущественно является ответственностью штатов, которые не должны рассматривать Вашингтон в качестве «экспедитора».

Отвечая на вопросы журналистов о подобных жалобах со стороны штатов и медработников, Трамп обвинил СМИ в чересчур негативном освещении ситуации.

Действия администрации критикуют и демократы.

«Если с распределением необходимых медицинских принадлежностей все обстоит так хорошо, то почему идут жалобы со всех концов страны?» – написал в «Твиттере» лидер сенатских демократов Чак Шумер.

В ходе брифинга рабочей группы по борьбе с коронавирусом в понедельник замминистра здравоохранения адмирал Бретт Джуар выразил недоумение по поводу того, каким образом его уведомили о выводах доклада генерального инспектора.

Джуар был возмущен тем, что он узнал о нехватке анализов из новостей в понедельник утром, тогда как эта проблема наблюдалась еще 23-24 марта.

Адмирал отметил, что генеральный инспектор был «этически обязан» немедленно сообщить ему о проблемах, чтобы он мог принять соответствующие меры.

В США на данный момент насчитывается 365 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом – больше, чем в любой другой стране мира. Число смертей превысило 10 000, из которых около трети приходится на Нью-Йорк.

Президент в понедельник согласился выполнить запрос губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо о том, чтобы пришвартованный в Нью-Йорской гавани плавучий госпиталь ВМС начал принимать пациентов с коронавирусом.

«Это означает 1000 дополнительных больничных коек с федеральным персоналом, – написал в «Твиттере» Куомо. – Это принесет столь необходимое облегчение нашей перегруженной системе здравоохранения».

«Мы не планировали этого, но позволим ему это сделать», – сказал Трамп журналистам, добавив, что также будет разрешено принимать пациентов с коронавирусом из штата Нью-Джерси.