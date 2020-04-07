 

Дело об изнасиловании казанским полицейским жительницы Чебоксар передали в суд

07.04.2020, 20:53, Новости дня

Бывшего казанского полицейского обвинили в изнасиловании жительницы Чебоксар, сообщило следственное управление СК по Чувашии.

По данным следствия, в ноябре 2019 года сотрудник ППС полиции Казани, проводивший отпуск в Чебоксарах, приехал в гости к своему другу, проживавшему в одном из общежитий города, где они вместе распивали спиртное, сообщается на сайте ведомства.

«В общей секции молодые люди познакомились с 49-летней женщиной, проживающей по соседству, и предложили ей за плату убраться у них в комнате. Женщина согласилась, а после того, как она помыла полы, мужчины в качестве благодарности пригласили ее за свой стол. Некоторое время они вместе распивали спиртное, после чего женщина попрощалась и пошла к себе в комнату. Однако обвиняемый пошел за ней, вошел в ее комнату, где толкнул двумя руками в грудь, повалил ее на кровать и нанес ей один удар кулаком по лицу, а затем вступил с ней в насильственную половую связь против ее воли и желания», – отметили в СК.

Подозреваемого поместили под стражу, его уволили со службы за совершение поступка, «порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел». Уголовное дело направили в суд.

В феврале было завершено расследование дела об изнасиловании девушки тремя сотрудниками ППС в Екатеринбурге.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Санкт-Петербургский горный университет вошел в топ-20 рейтинга вузов агентства QS

20.03 / Губернатор Калифорнии подготовил неутешительный прогноз

26.03 / В мире: Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

22.02 / Сатановский сравнил Турчинова с громко блеющим козлом

16.02 / Причиной расстрела в Калининграде стала личная неприязнь

17.02 / «Пошла вон отсюда»: врач читал книжку и отказался помочь больному

31.03 / При чихании микробы могут разлетаться дальше, чем считалось

14.02 / Израиль закрыл небо над Голанскими высотами для гражданской авиации

05.02 / Белоруссия объявила о прекращении «мясных» и «молочных» войн с Россией

02.04 / Росстат захотел перенести Всероссийскую перепись населения на 2021 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска