Дело об изнасиловании казанским полицейским жительницы Чебоксар передали в суд

07.04.2020, 20:53, Новости дня

Бывшего казанского полицейского обвинили в изнасиловании жительницы Чебоксар, сообщило следственное управление СК по Чувашии.

По данным следствия, в ноябре 2019 года сотрудник ППС полиции Казани, проводивший отпуск в Чебоксарах, приехал в гости к своему другу, проживавшему в одном из общежитий города, где они вместе распивали спиртное, сообщается на сайте ведомства.

«В общей секции молодые люди познакомились с 49-летней женщиной, проживающей по соседству, и предложили ей за плату убраться у них в комнате. Женщина согласилась, а после того, как она помыла полы, мужчины в качестве благодарности пригласили ее за свой стол. Некоторое время они вместе распивали спиртное, после чего женщина попрощалась и пошла к себе в комнату. Однако обвиняемый пошел за ней, вошел в ее комнату, где толкнул двумя руками в грудь, повалил ее на кровать и нанес ей один удар кулаком по лицу, а затем вступил с ней в насильственную половую связь против ее воли и желания», – отметили в СК.

Подозреваемого поместили под стражу, его уволили со службы за совершение поступка, «порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел». Уголовное дело направили в суд.

В феврале было завершено расследование дела об изнасиловании девушки тремя сотрудниками ППС в Екатеринбурге.