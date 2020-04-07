Чемпионка РФ по плаванию умерла в 32 года

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07.04.2020, 20:53, Новости дня

Мастер спорта международного класса по плаванию Ксения Верещагина скончалась на 33-м году жизни, сообщили во Всероссийской федерации плавания.

Как говорится в сообщении на сайте федерации, причиной смерти названа долгая продолжительная болезнь спортсменки.

Верещагина ушла из жизни 6 апреля. 14 июня ей должно было исполниться 33 года. За свою профессиональную карьеру, которую пловчиха начала в Кирово-Чепецке, она дважды становилась чемпионкой РФ среди юниоров на дистанциях 100 м и 200 м брассом, таким образом застолбив за собой место в сборной России.

В составе национальной команды Верещагина дважды ездила на Олимпиаду: в 2004-м и 2008-м годах. В перерыве между олимпийскими играми в 2006 году спортсменка выиграла «взрослый» чемпионат страны.



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