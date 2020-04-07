 

Скворцова назвала российские тест-системы на коронавирус самыми чувствительными в мире

07.04.2020, 20:53, Новости дня

Тест-системы на определение коронавируса, которые разработаны Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, самые чувствительные из известных в мире, сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

«Тесты становятся все более и более точными, вот ФМБА зарегистрировало две тест-системы. Их чувствительность – десять во второй степени. Это самая высокая чувствительность известная в мире», – передает ее слова ТАСС.

В РФ также разрабатывают вакцину от коронавируса, во вторник сообщалось, что срок их испытаний могут сократить. При этом вакцина, разработанная ФМБА, вошла в список перспективных вакцин ВОЗ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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