В Европе вырос уровень домашнего насилия после введения карантинных мер

07.04.2020, 20:53, Разное

В обнародованном Европарламентом коммюнике говорится о том, что в странах Европы за последние недели вырос уровень домашнего насилия. Данная тенденция развивается после введения карантинных мер в связи с продолжающей распространение пандемией коронавируса COVID-19.

Согласно обнародованным в документе данным, за прошедшие после введения карантинных мер недели случаи домашнего насилия в Европе участились примерно на 30%. При этом люди, ставшие жертвами, из-за соблюдения режима самоизоляции вынуждены продолжать жить рядом со своими обидчиками и имеют ограниченные возможности, чтобы обратиться за помощью в соответствующие организации или правоохранительные органы.

В Европарламенте считают, что для подвергающихся домашнему насилию женщин ближайшие недели будут сложными и, возможно, опасными. Данный вопрос в Европе должен быть под контролем. В качестве варианта решения проблемы предлагается сообщать в полицию о насилии посредством SMS либо в специально созданных чатах, где можно использовать определённые кодовые слова, информирует интернет-портал «ПолитЭксперт».