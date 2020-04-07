 

Скворцова назвала сроки выхода на «плато» в ситуации с коронавирусом в России

07.04.2020, 20:48, Новости дня

До выхода на «плато» в ситуации с коронавирусом в РФ нужно еще 10-14 дней, сообщила руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова.

«Если мы будем также рационально себя вести, это касается всего населения, от детей до старших возрастных групп, если мы при этом будем увеличивать объемы тестирования, скрининговых и диагностических тестов, то в этом случае по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы какое-то время продержимся на плато и пойдем в обратную сторону, то есть фактически процесс напоминает синусоиду», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, спуск займет столько же времени, сколько времени шел подъем на «плато». На плато РФ будет находиться до первой декады-середины июня – к такому выводу пришли эксперты, отметила Скворцова.

«Пока эпидемиологический процесс в РФ развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающим был исходно», – добавила Скворцова.

Она отметила, что РФ опиралась на опыт других стран, принимая беспрецедентные меры. По ее словам, это привело к тому, что резкого роста заболевших и пика не случилось. Прирост составляет 18-20% – это позволяет справляться с лечением, добавила Скворцова.

В РФ за сутки подтверждено 1 тыс. 154 случая заражения коронавирусом, всего в стране 7 тыс. 497 инфицированных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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