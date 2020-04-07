 

Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тыс. человек

07.04.2020, 20:48, Новости дня

Общее число умерших от последствий заражения коронавирусом во Франции превысило 10 тыс. человек, сообщил генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон.

«С 1 марта зафиксированы 10 328 смертей среди зараженных коронавирусом», – сказал он, передает ТАСС.

По информации Саломона, около 30 тыс. человек в настоящий момент находятся в госпиталях.

«За последние 24 часа в больницы поступило 305 пациентов с симптомами коронавируса. Из общего числа госпитализированных около 7,1 тыс. человек находятся в реанимации, 104 из них – моложе 30 лет» – сообщил Саломон.

Напомним, также рекордный скачок смертей от коронавируса произошел в  американском штате Нью-Йорк. Тем временем в Италии эксперты заявили о снижении количества заражений COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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